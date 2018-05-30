В Мелиоративном сгорели две машины и сараи

В Прионежском районе Карелии пожар уничтожил две иномарки и хозпостройки.

В минувший понедельник, 29 мая, в 18-20 в поселке Мелиоративный Прионежского района на улице Строительная, у дома №4, произошел пожар в легковых автомобилях Nissan и Ford.

По словам очевидца, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии", огнем повреждены две автомашины и хозяйственные постройки.