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В мэрии заверили, что Петрозаводск безостановочно чистят от снега (ФОТО)

Новости. Общество
13:47, 26 Февраля 2021
фото: © Администрация Петрозаводска
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Подрядчик борется с последствиями снегопада круглосуточно, рассказали в администрации Петрозаводска.

В рамках муниципального контракта ООО "ТехРент" поддерживает чистоту и безопасность пешеходной и транспортной инфраструктуры Петрозаводска. Подрядчик работает в разных районах города круглосуточно. В уборке и распределении противогололёдных материалов задействованы специализированные машины и мобильные бригады.

По информации городского оперативного штаба, минувшей ночью подрядчик вывозил снег на Зареке, Голиковке, Кукковке, в Октябрьском районе и в центре карельской столицы: на улицах Правды, Ломоносова, Мелентьевой, на Лобановском мосту (на улице Маршала Мерецкова) и других объектах. Всего в работах в тёмное время суток было задействовано 38 единиц техники.

На день запланирован выход 26 специализированных машин. Автогрейдер расчищает проезжие части на Зареке. Трактора со щётками и отвалами, комбинированные дорожные машины, погрузчики работают в разных районах города постоянно. Вручную убирают труднодоступные для техники участки тротуаров, территории возле пешеходных переходов и остановочных комплексов.

За качеством и оперативностью мероприятий следят специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации. Рейды проходят ежедневно.

В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051.

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Комментарии

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asusls
2021-02-26 13:54:24
Это снегопад? Вы еще сногопада не видели, борятся они. Представляю что бы было , если бы был снегопад?!
врунофф
2021-02-26 13:53:51
Сегодня громче всех визжит заноза.
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