В мэрии заверили, что Петрозаводск безостановочно чистят от снега (ФОТО)

Подрядчик борется с последствиями снегопада круглосуточно, рассказали в администрации Петрозаводска.

В рамках муниципального контракта ООО "ТехРент" поддерживает чистоту и безопасность пешеходной и транспортной инфраструктуры Петрозаводска. Подрядчик работает в разных районах города круглосуточно. В уборке и распределении противогололёдных материалов задействованы специализированные машины и мобильные бригады.





По информации городского оперативного штаба, минувшей ночью подрядчик вывозил снег на Зареке, Голиковке, Кукковке, в Октябрьском районе и в центре карельской столицы: на улицах Правды, Ломоносова, Мелентьевой, на Лобановском мосту (на улице Маршала Мерецкова) и других объектах. Всего в работах в тёмное время суток было задействовано 38 единиц техники.





На день запланирован выход 26 специализированных машин. Автогрейдер расчищает проезжие части на Зареке. Трактора со щётками и отвалами, комбинированные дорожные машины, погрузчики работают в разных районах города постоянно. Вручную убирают труднодоступные для техники участки тротуаров, территории возле пешеходных переходов и остановочных комплексов.





За качеством и оперативностью мероприятий следят специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации. Рейды проходят ежедневно.

В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051.