Реклама
В Петрозаводске начали строить небоскреб с видом на Онежское озеро (ФОТО)
09.11.2022 15:00
Что искали жители Карелии в интернете в сентябре?
11.10.2022 12:15

В мэрии назвали предварительную причину аварии, из-за которой без электричества остался самый большой район Петрозаводска

Новости. Общество
13:03, 14 Ноября 2022
фото: © krpress.ru

Новости партнеров

Директор «ОРЭС-Петрозаводск» Александр Болдырев рассказал, почему в минувшую субботу, 12 ноября, жители микрорайона Древлянка целый день сидели без электричества.

На планерке в городской администрации Директор «ОРЭС-Петрозаводск» Александр Болдырев объяснил причины отключения от электроснабжения микрорайона Древлянка 12 ноября.

«Так, 12 ноября в 6.58 произошло отключение подстанции, которая питает микрорайон Древлянка. В 7.40 из-за возгорания в кабельном полуэтаже на подстанции отключили весь микрорайон от электроснабжения. После тушения пожара две линии были поставлены под напряжение, при этом старая часть Древлянки и Университетский городок оставались без напряжения. В результате аварии 54 городские подстанции микрорайона были обесточены. К 13 часам вернули в работу 22 подстанции. В 15.00 «Прионежская сетевая компания сообщила, что при пожаре сильно пострадали источники питания, к которым подключены 30 подстанций. Ремонтные бригады «ОРЭС-Петрозаводск» заменили кабели выгоревших участков. А тем временем оперативно-выездные бригады продолжили переподключение потребителей на резервные источники электроснабжения, к 18.33 все оставшиеся трансформаторные подстанции были переподключены на центры питания других микрорайонов города. Таким образом, менее чем за 12 часов оперативный персонал «ОРЭС-Петрозаводск» переключил несколько десятков подстанций на резервные системы электроснабжения, которые были заранее подготовлены к осенне-зимнему периоду», — сообщил Александр Болдырев.

По словам Болдырева, на сегодняшний день авария на подстанции плностью устранена, все отремонтировано, и микрорайон Древлянка подключен к электроснабжению по обычной схеме.

«Отмечу, что за 10 лет впервые произошла такая авария, чтобы были повреждены сразу 4 главных фидера на подстанции», — сказал руководитель «ОРЭС-Петрозаводск».

Предварительной причиной возгорания на подстанции, по заявлению Александра Болдырева, явилось однофазное замыкание в кабельной муфте, возможно, переросшее в междуфазное короткое замыкание, сопровождавшееся горением дуги.

Компания «ОРЭС-Петрозаводск» обратились в Ростехнадзор с просьбой провести независимое расследование причин данной ситуации.

Напомним, что в Петрозаводске 12 ноября из-за аварии на подстанции без электричества остался самый большой район города — Древлянка.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.11.2022, 07:30
Добровольцев из Карелии уволили из воинских частей за пьянство
08.11.2022, 15:47
Магазинная тварь заинтересовала детей в городе на границе Карелии
11.11.2022, 07:20
«Крысы подкапотные»: жители Петрозаводска советуют, как избавиться от грызунов в авто
10.11.2022, 07:15
Стало известно, почему добровольцы из отрядов «Ладога» и «Онего» не получили обещанные 300 тысяч
09.11.2022, 21:53
Военком Карелии разъяснил, почему продолжают приходить повестки после завершения мобилизации
13.11.2022, 00:10
Начались поставки в Россию японских и европейских автомобилей, которые никогда сюда не привозили

Аналитика

Сегодня 14:38
Капитал
«Бизнес как-то выворачивается»
Как выживают предприниматели в Карелии в условиях санкций и мобилизации, и чем им помогут власти?
Экономика падает, а доходы растут?
10.11.2022 15:00
Неювелирная работа
09.11.2022 15:26
Вменяем или психически нездоров?
03.11.2022 13:39
Прогноз экономики Карелии: ожидания и реальность
01.11.2022 09:00
Деньги не пахнут?
31.10.2022 08:30
Нужна помощь — мы идем к вам!
30.10.2022 12:03
Вся аналитика

Чтиво

11.11.2022 13:16
Частная жизнь
«Стать звездой в Петрозаводске невозможно»
Молодой комик из Петрозаводска Дима Коломыйцев рассказал о том, каково развиваться в разговорном жанре в сегодняшней столице Карелии.
В Петрозаводске откроется первая частная поликлиника
03.11.2022 16:27
Такой бизнес нам нужен: как «Карелкамень» озерного лосося сохраняет
03.11.2022 14:58
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике «Узоры Карелии-2022».
24.10.2022 15:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.