В мэрии назвали предварительную причину аварии, из-за которой без электричества остался самый большой район Петрозаводска

Директор «ОРЭС-Петрозаводск» Александр Болдырев рассказал, почему в минувшую субботу, 12 ноября, жители микрорайона Древлянка целый день сидели без электричества.

На планерке в городской администрации Директор «ОРЭС-Петрозаводск» Александр Болдырев объяснил причины отключения от электроснабжения микрорайона Древлянка 12 ноября.

«Так, 12 ноября в 6.58 произошло отключение подстанции, которая питает микрорайон Древлянка. В 7.40 из-за возгорания в кабельном полуэтаже на подстанции отключили весь микрорайон от электроснабжения. После тушения пожара две линии были поставлены под напряжение, при этом старая часть Древлянки и Университетский городок оставались без напряжения. В результате аварии 54 городские подстанции микрорайона были обесточены. К 13 часам вернули в работу 22 подстанции. В 15.00 «Прионежская сетевая компания сообщила, что при пожаре сильно пострадали источники питания, к которым подключены 30 подстанций. Ремонтные бригады «ОРЭС-Петрозаводск» заменили кабели выгоревших участков. А тем временем оперативно-выездные бригады продолжили переподключение потребителей на резервные источники электроснабжения, к 18.33 все оставшиеся трансформаторные подстанции были переподключены на центры питания других микрорайонов города. Таким образом, менее чем за 12 часов оперативный персонал «ОРЭС-Петрозаводск» переключил несколько десятков подстанций на резервные системы электроснабжения, которые были заранее подготовлены к осенне-зимнему периоду», — сообщил Александр Болдырев.

По словам Болдырева, на сегодняшний день авария на подстанции плностью устранена, все отремонтировано, и микрорайон Древлянка подключен к электроснабжению по обычной схеме.

«Отмечу, что за 10 лет впервые произошла такая авария, чтобы были повреждены сразу 4 главных фидера на подстанции», — сказал руководитель «ОРЭС-Петрозаводск».

Предварительной причиной возгорания на подстанции, по заявлению Александра Болдырева, явилось однофазное замыкание в кабельной муфте, возможно, переросшее в междуфазное короткое замыкание, сопровождавшееся горением дуги.

Компания «ОРЭС-Петрозаводск» обратились в Ростехнадзор с просьбой провести независимое расследование причин данной ситуации.

Напомним, что в Петрозаводске 12 ноября из-за аварии на подстанции без электричества остался самый большой район города — Древлянка.