В мэрии Петрозаводска дополнили список улиц, которые будут отремонтированы этим летом

Утвержден окончательный документ о финансировании капремонта улиц столицы Карелии, сообщили в администрации города.

В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в этом году предусмотрена модернизация 15 городских магистралей. К 13 дорогам, ранее включенным в список подлежащих ремонту, добавлены улица Красноармейская (от ул. Шотмана до ул. Гоголя) и проспект А. Невского, рассказали в мэрии города.

На ремонт 15 петрозаводских автотрасс из федеральной казны будут перечислены 400 миллионов рублей. В соответствии с соглашением, заключенным между администрацией города и Минтрансом республики, финансирование работ в рамках нацпроекта одобрено окончательно. Соглашением также намечена модернизация тротуаров на улицах: Красноармейской (от пл. Гагарина до ул. Гоголя), Шотмана (от пл. Гагарина до нижнего Чапаевского кольца), Пушкинской, проспектах Ленина и Карла Маркса.

Напомним, в список улиц для капремонта вошли улицы Пушкинская, Гоголя, Куйбышева (от пр. Карла Маркса до ул. Германа Титова), Красная (от ул. Антикайнена до ул. Анохина), Шотмана (от пл. Гагарина до ул. Краснофлотской), Дзержинского (от ул. Красной до ул. Вольной), Кирова (от пр. Ленина до наб. Варкауса), проспекты Карла Маркса, Первомайского (от ул. Мелентьевой до ш. Шуйского), Ленина, а также Лососинское шоссе, площади Гагарина и Онежской набережной (от ул. Еремеева до пр. Ленина).