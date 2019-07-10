В мэрии Петрозаводска назвали номера телефонов, с которых чаще всего звонят мошенники

Управление МВД России по городу Петрозаводску предупреждает о мошенниках, пишет администрация.

В связи с участившимися случаями мошенничества Управление МВД России по городу Петрозаводску призывает граждан быть бдительными. При совершении звонков злоумышленники представляются сотрудниками любого известного банка и сообщают о "подозрительных" операциях с вашей картой.

Наиболее часто используются номера, начинающиеся с цифр: 8-800 *** ** **, 8-495 *** ** **, 8-499 *** ** ** и подобных. При поступлении такого звонка ни в коем случае не сообщайте запрашиваемую информацию. Не называйте цифры на обороте карты и пароли, поступающие в СМС-сообщениях.

Сообщая данную информацию, вы предоставляете мошенникам доступ к своему счёту, что ведёт к списанию денежных средств.

После завершения разговора позвоните в ваш банк по номеру, указанному на обороте вашей карты, и убедитесь, что никакие операции не проводились.