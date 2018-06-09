В мэрии Петрозаводска объяснили временное снятие запрета для движения маршруток по аварийному мосту

В Петрозаводске ряд маршруток и первый троллейбус временно будут ходить по Пименовскому мосту, на котором ранее были установлены весовые ограничения. В мэрии отмечают, что это вынужденная мера.

Утром администрация Петрозаводска сообщила о временных изменениях схемы движения некоторых маршрутов городских автобусов и троллейбусов в связи с мероприятиями, посвященными Дню России. Так, поскольку вечером 12 июня улица "Правды" и площадь Кирова будут перекрыты, общественный транспорт пустят по улице Луначарского, где расположен Пименовский мост. Напомним, что уже несколько месяцев на этом и еще нескольких мостах карельской столицы действуют весовые ограничения, что связано с их неудовлетворительным техническим состоянием. По этой причине еще зимой власти серьезно скорректировали практически все городские транспортные маршруты.

Решение пустить транспорт – пускай и на короткое время – по аварийному мосту вызвало непонимание среди горожан.

"А как автобусы с Луначарского на Пушкинскую будут попадать? Там же мост Пименова аварийный, опасно по нему пассажиров возить", - отметил интернет-пользователь Os в комментарии к новости.

"В праздники маршрутки по аварийному мосту покатают, нормальная забота о жителях города", - написал в "ВКонтакте" Сергей Дувалов.

В мэрии по просьбе "Столицы на Онего" прокомментировали решение пустить общественный транспорт вечером 12 июня по Пименовскому мосту.

"В праздничные дни кратковременно разрешено движение транспорта по Пименовскому мосту. Цель – не прекращать транспортное сообщение между районами", - объяснили в администрации.

"Это кратковременное исключение", - добавили в мэрии.