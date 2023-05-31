В мэрии Петрозаводска рассказали, кто имеет право на бесплатный детский отдых

В администрации столицы Карелии сообщили, кто из льготных категорий детей имеет право на бесплатный отдых.

В минувший понедельник, 5 июня, в мэрии Петрозаводска прошло планерное совещание, на котором вице-мэр Наталья Кармазина рассказала о том, как пройдет организованный отдых школьников города.

Сегодня в школах города существуют несколько форм организации досуга для учеников: лагерь дневного пребывания, профильные лагеря, оздоровительный отдых для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдых во всероссийских детских центрах, тренировочные сборы для воспитанников спортшкол, трудоустройство несовершеннолетних и досуговые мероприятия.

На детский оздоровительный отдых из бюджета города и республики направлено около 14 миллионов рублей, а отправить на оздоровительный отдых планируется более 1,5 тысяч детей.

В 2023 году впервые организованы пришкольные лагеря дневного пребывания на базе лицея №1 и ломоносовской гимназии, а также в профильных спортшколах № 2 и № 6.

«Для того, чтоб определить ребенка в лагерь, родители должны обратиться в организацию, на базе которой будет организован досуг, подать документы - копию свидетельства о рождении или паспорт ребенка, справку с места обучения и медсправку», - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Стоимость одного дня в пришкольном лагере составляет в среднем 200-300 рублей на ребенка. Для детей из семей в трудной жизненной ситуации и детей, которые находятся на учете разного вида в некоторых школах города, организованы лагеря без родительской платы.



Также для этой категории обучающихся выделено 214 путевок на юг, из которых 149 — бесплатные.