В мэрии Петрозаводска рассказали, за сколько готовы выкупить аварийное жилье у горожан

Собственники квартир, расположенных в аварийных домах, вправе получить деньги за изымаемое жилое помещение, напоминают в мэрии столицы Карелии.

Администрация Петрозаводска проводит мероприятия по первому этапу расселения домов, признанных аварийными в период с января 2012 по январь 2017 года. Собственники квартир, расположенных в аварийных домах, имеют право на получение денежного возмещения.

Как информирует пресс-центр мэрии города, проведена оценка рыночной стоимости пяти жилых помещений. По результатам этой работы средняя стоимость 1 кв. метра составила более 38 тысяч рублей. После получения денег граждане будут самостоятельно принимать решение о приобретении нового жилья.

В настоящее время администрация проводит оценку рыночной стоимости 43 жилых помещений.