В мэрии Петрозаводска сообщили, откуда вывезут снег в выходные

Движение по улицам может быть затруднено из-за работы погрузочной техники и самосвалов.

Более двух с половиной тысяч тонн снега вывез на этой неделе подрядчик (ООО "ТехРент") с территории столицы республики.

В субботу и воскресенье уборка снежных валов будут продолжена. Бригады "ТехРента" приступят к очистке улиц Луначарского, Репникова, Древлянка, Ключевского шоссе, Лесного проспекта, проспекта Карла Маркса, Лососинского шоссе, площади Ленина.

Администрация Петрозаводска напоминает водителям, что из-за работы дорожной и погрузочной техники и самосвалов движение по этим участкам улично-дорожной сети города может быть затруднено. Также предлагается в период проведения уборки и вывоза снега не парковать транспортные средства по обочинам этих улиц.