14:26, 21 Ноября 2018
В мэрии Петрозаводска заявили, что полиция не помогает бороться с мусорящими жителями
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В мэрии сообщают о том, что записи камер наблюдения не помогают привлекать к административной ответственности граждан, разбрасывающих мусор, поскольку этими материалами не интересуется полиция.
"Камеры у нас есть. Камеры у нас перемещаются по разным объектам города. У нас нет ни одного факта того, чтобы зафиксированное на камеру правонарушение, закончилось административным штрафом. Такого нет. Эти материалы направляются в полицию. Находятся различные аргументы, которые, в принципе, не позволяют довести до логического завершения это. Поэтому камеры такую профилактическую в большей степени функцию выполняют", – пояснила замглавы Петрозаводска Юлия Мизинкова.
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