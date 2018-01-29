Дверь
830
499
Линолеум
200
159
Кафельная плитка
455
212
Набор кастрюль
2000
1599
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
13:31, 29 Января 2018
фото: ГУ МЧС по Карелии

В мэрии пообещали решить проблемы, с которыми столкнулись переехавшие во временное жилье погорельцы

По теме

"Держи планшет – только отстань"
29.01.18 18:40
Шесть с половиной лет получила женщина за убийство мужа-собутыльника
29.01.18 17:40
Росгвардейцы в Карелии нашли пропавшую без вести девушку
29.01.18 17:20
Все новости
Загрузка...

Жильцы поврежденного огнем дома на Октябрьском проспекте не довольны временным жильем, которое им предоставила мэрия Петрозаводска.

Информация об этом прозвучала в понедельник на встрече главы города с журналистами. Ирина Мирошник пообещала решить возникшие проблемы.

"По предоставленным помещениям жителям Октябрьского, 46. Мы устраним некоторые замечания, которые были высказаны жильцами, посредством нашего муниципального предприятия "ПетроГИЦ", "Службы заказчика". Стараемся исправлять ситуацию", - сказала она.

Напомним, в ночь на 28 января в Петрозаводске произошел сильный пожар в доме №46 по Октябрьскому проспекту. Огонь повредил восемь квартир во втором подъезде. Трое человек попали в больницу.

Шести оставшимся без крова семьям мэрия выделила временное жилье в общежитии.

Организован сбор помощи для пострадавших. Одежду, постельные принадлежности, бытовую химию и другие вещи можно принести в центр "Истоки" (ул.Л.Чайкиной, д.9) в будние дни с 9 до 17 часов.

По словам главы города, если семья осталась без крова, ей временно предоставят "то, что есть на текущую дату и не востребовано другими претендентами на маневренно-жилой фонд". Этот фонд, отметила Мирошник, в городе небольшой и "постоянно обновляется".

"Что-то высвобождается в ходе наших судебных действий, когда граждане незаконно занимают помещения муниципального фонда, и мы освобождаем эти помещения. Что-то находится потом непригодным для предоставления, потому что нужно отремонтировать. После выполнения всех ремонтных работ, когда помещение становится пригодным для проживания, оно и предлагается всем нуждающимся", - сказала она.

По словам градоначальницы, власти стараются в такое жилье "по возможности вкладываться", хотя о "больших инвестициях" речи не идет.

По теме

"Держи планшет – только отстань"
29.01.18 18:40
Шесть с половиной лет получила женщина за убийство мужа-собутыльника
29.01.18 17:40
Росгвардейцы в Карелии нашли пропавшую без вести девушку
29.01.18 17:20
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.01.2018, 09:17
Сор из избы: в каких условиях готовили суши
23.01.2018, 10:24
Экс-супруг заемщицы "Саны", отец четверых детей, покончил жизнь самоубийством в Петрозаводске
26.01.2018, 23:30
Раскрыт секрет гарантированного женского оргазма
26.01.2018, 10:18
Сор из избы: в каких условиях готовили суши в Петрозаводске
28.01.2018, 11:19
ФОТО: Стали известны подробности страшного пожара в Петрозаводске - спасли 36 человек, трое оказались в больнице
26.01.2018, 06:40
На трассе в Карелии перевернулся автобус с пассажирами

Аналитика

Сегодня 16:21
Политкухня
"Просто подогнали под приговор"
В Верховном суде Карелии рассматривают апелляцию на приговор, вынесенный Девлету Алиханову.
Водоканал – это серьезно
Сегодня 10:38
"Смотрим глазами – видим мозгом"
Сегодня 09:18
Хочешь, чтобы город стал лучше? Отправь заявку и отдай свой голос 2
24.01.2018 16:45
Властную вертикаль начинает колбасить 5
23.01.2018 09:49
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:18
Личное мнение
Поминки по зверосовхозу "Пряжинский" 3
Некоторые читатели могут подумать, а не слишком ли часто нам предлагают читать о проблемах  АО "Пряжинское"? Не коснулся бы этой темы,  если бы не широко разрекламированная государством политика импортозамещения в сельскохозяйственном производстве и заманчивые  обещания "зеленой" улицы для кредитования хозяйств, попавших в трудную ситуацию.
"Сложные" перекрестки. Нужно ли включать сигнал поворота при изгибе главной дороги?
Сегодня 11:37
Сор из избы: в каких условиях готовили суши 3
26.01.2018 09:17
Как не завалить экзамен по вождению на улицах города?
23.01.2018 13:50
архив чтиво

Медиа

Как в Петрозаводске задерживали сторонников Навального
Сегодня 11:22
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»