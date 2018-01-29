В мэрии пообещали решить проблемы, с которыми столкнулись переехавшие во временное жилье погорельцы

Жильцы поврежденного огнем дома на Октябрьском проспекте не довольны временным жильем, которое им предоставила мэрия Петрозаводска.

Информация об этом прозвучала в понедельник на встрече главы города с журналистами. Ирина Мирошник пообещала решить возникшие проблемы.

"По предоставленным помещениям жителям Октябрьского, 46. Мы устраним некоторые замечания, которые были высказаны жильцами, посредством нашего муниципального предприятия "ПетроГИЦ", "Службы заказчика". Стараемся исправлять ситуацию", - сказала она.

Напомним, в ночь на 28 января в Петрозаводске произошел сильный пожар в доме №46 по Октябрьскому проспекту. Огонь повредил восемь квартир во втором подъезде. Трое человек попали в больницу.

Шести оставшимся без крова семьям мэрия выделила временное жилье в общежитии.

Организован сбор помощи для пострадавших. Одежду, постельные принадлежности, бытовую химию и другие вещи можно принести в центр "Истоки" (ул.Л.Чайкиной, д.9) в будние дни с 9 до 17 часов.

По словам главы города, если семья осталась без крова, ей временно предоставят "то, что есть на текущую дату и не востребовано другими претендентами на маневренно-жилой фонд". Этот фонд, отметила Мирошник, в городе небольшой и "постоянно обновляется".

"Что-то высвобождается в ходе наших судебных действий, когда граждане незаконно занимают помещения муниципального фонда, и мы освобождаем эти помещения. Что-то находится потом непригодным для предоставления, потому что нужно отремонтировать. После выполнения всех ремонтных работ, когда помещение становится пригодным для проживания, оно и предлагается всем нуждающимся", - сказала она.

По словам градоначальницы, власти стараются в такое жилье "по возможности вкладываться", хотя о "больших инвестициях" речи не идет.