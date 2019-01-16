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Новости. Общество
16:42, 16 Января 2019
фото: РИА Новости / Илья Питалев

В мэрии рассказали, где в Петрозаводске появятся контейнеры для сбора пластика

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Десять емкостей для сбора ненужной полиэтиленовой тары будут размещены в наиболее посещаемых местах в разных районах города, сообщили в администрации Петрозаводска.

"В ближайшее время установят пять контейнеров, затем еще пять", – сообщила начальник управления благоустройства и экологии Администрации города Анна Дудырина.

Предварительно согласованы места, где предполагается расставить емкости для сбора ненужной ПЭТ-тары:

- Лососинский парк (около спортивной площадки вблизи набережной Ла-Рошель);

- Зарецкий парк (со стороны набережной Гюллинга);

- улица Зеленая (вблизи магазина "Семья");

- улица Боровая (в районе магазина"Боровичок");

- Онежская набережная (около тренажерного комплекса);

- улица Сыктывкарская (на парковке около храма св. Пантелеимона);

- Приозерный парк (на парковке в районе водоочистных сооружений);

- Голиковский парк (вблизи улицы Володарского);

- Бородинский парк (вблизи улицы Державина);

- ул. Сулажгорская (вблизи магазина "Магнит",  около остановки).

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