В мэрии рассказали, где в Петрозаводске появятся контейнеры для сбора пластика
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Десять емкостей для сбора ненужной полиэтиленовой тары будут размещены в наиболее посещаемых местах в разных районах города, сообщили в администрации Петрозаводска.
"В ближайшее время установят пять контейнеров, затем еще пять", – сообщила начальник управления благоустройства и экологии Администрации города Анна Дудырина.
Предварительно согласованы места, где предполагается расставить емкости для сбора ненужной ПЭТ-тары:
- Лососинский парк (около спортивной площадки вблизи набережной Ла-Рошель);
- Зарецкий парк (со стороны набережной Гюллинга);
- улица Зеленая (вблизи магазина "Семья");
- улица Боровая (в районе магазина"Боровичок");
- Онежская набережная (около тренажерного комплекса);
- улица Сыктывкарская (на парковке около храма св. Пантелеимона);
- Приозерный парк (на парковке в районе водоочистных сооружений);
- Голиковский парк (вблизи улицы Володарского);
- Бородинский парк (вблизи улицы Державина);
- ул. Сулажгорская (вблизи магазина "Магнит", около остановки).
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