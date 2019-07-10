В мэрии рассказали, где в Петрозаводске возникнут "пробки" из-за ремонта дорог

В Петрозаводске продолжается масштабный ремонт магистралей в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщили в городской администрации.

Подрядная организация выполняет разборку тротуаров и фрезерование проезжей части улиц.

Рабочие ЗАО "АБЗ-Дорстрой" завершили фрезерование Лососинского шоссе. Ведется разборка тротуаров на проспекте Карла Маркса и улице Пушкинской.

"В ближайшее время на Лососинском шоссе начнутся работы по оборудованию выравнивающего слоя", - отметил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.

Администрация Петрозаводска предупреждает автомобилистов о возможных временных затруднениях движения, связанных с дорожными работами.