В мэрии рассказали, где в Петрозаводске возникнут "пробки" из-за ремонта дорог

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В Петрозаводске продолжается масштабный ремонт магистралей в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщили в городской администрации.
Подрядная организация выполняет разборку тротуаров и фрезерование проезжей части улиц.
Рабочие ЗАО "АБЗ-Дорстрой" завершили фрезерование Лососинского шоссе. Ведется разборка тротуаров на проспекте Карла Маркса и улице Пушкинской.
"В ближайшее время на Лососинском шоссе начнутся работы по оборудованию выравнивающего слоя", - отметил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.
Администрация Петрозаводска предупреждает автомобилистов о возможных временных затруднениях движения, связанных с дорожными работами.
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