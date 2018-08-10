В мэрии рассказали, где возможны "пробки" из-за ремонта дорог в Петрозаводске

Мэрия Петрозаводска предупредила о возможных "пробках" на дорогах в пятницу и субботу из-за ремонта дорог.

"Сегодня рабочие компании-подрядчика будут восстанавливать отфрезерованные ранее фрагменты дорожного полотна рядом с перекрестком улицы "Правды" и Ключевского шоссе. Укладка асфальта на этом участке намечена на вечернее время", - сообщает городская администрация.

"Утром 11 августа ремонтные работы будут продолжены возле перекрестка улицы "Правды" и проспекта Александра Невского. Администрация города предупреждает о возможных затруднениях автомобильного движения в местах укладки асфальта, просит водителей быть особо внимательными и заранее планировать маршрут", - сказано в релизе мэрии.

В рамках муниципальных контрактов, заключенных с ИП Мосоян Р.С., предусмотрен ремонт более 4,5 тысяч квадратных метров поврежденных участков дорог. Работы предполагается завершить до 31 августа.

"На средства, сэкономленные на торгах, запланировано проведение дополнительного аукциона на дорожный ремонт. Общая площадь асфальтобетонного покрытия, которое будет восстановлено за счет экономии – еще полторы тысячи квадратных метров", - отмечают в мэрии.