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Новости. Общество
13:24, 25 Июня 2019
фото: Столица на Онего

В мэрии рассказали, какие улицы перекроют в День города

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Некоторые ограничения предусмотрены уже с 28 июня, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В целях обеспечения безопасности на время проведения парада 29 июня с 8.00 до 13.00 вводится запрет на движение всех видов транспортных средств по пл. Кирова, а также по пр. К. Маркса от ул. Кирова до ул. Пушкинской, по ул. Куйбышева и ул. Пушкинской от ул. Титова до пл. Кирова, по ул. Правды от ул. Казарменской до пл. Кирова, по ул. Луначарского от наб. Гюллинга по направлению к Фаддевской ул. до ул. Пушкинской.

При этом с 20.00 28 июня будет запрещена остановка транспорта на пр. Карла Маркса от ул. Кирова до пл. Кирова, на ул. Фаддевской и по четной стороне ул. Титова от ул. Пушкинской до ул. Куйбышева.

В связи с необходимостью прохождения колонны военной техники к месту проведения парада и обратно возможны временные затруднения в движении по пр. Лесному, Лососинскому шоссе, ул. Гоголя, пл. Ленина и пр. К. Маркса.

В связи с праздничными мероприятиями с 9.00 29 июня до 1.00 30 июня будет запрещено движение транспортных средств по ул. Пушкинской от ул. Титова до пр. Ленина.

На это же время предусмотрено перекрытие отрезков пр. Ленина (от ул. Пушкинской до ул. Куйбышева) и ул. Еремеева (от улицы Куйбышева до Онежской набережной).

Остановка транспорта на этих участках будет запрещена с 20.30 28 июня.

С 8.00 до 16.00 29 июня предусмотрено временное ограничение движения по Неглинской наб. и участку ул. Куйбышева между улицами Малой Слободской и Павла Рыбникова.

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