В мэрии рассказали, когда в дома петрозаводчан вернется горячая вода

Горячая вода вернется в большинство домов Петрозаводска уже на этой неделе, сообщает городская администрация.

"С 20 июня мы начинаем операции по пуску основного оборудования. Как и планировалось, 21 числа с 8 часов утра приступим к подключению потребителей", - отметил в ходе заседания штаба по подготовке и проведению отопительного сезона директор Петрозаводской теплоэлектроцентрали ОАО "ТГК-1" Александр Вдовиченко.

Напомним, начиная с этого года горячую воду в Петрозаводске отключают не на три, а на две недели.

"Представители ТГК-1 и предприятия теплосетей докладывают о готовности завершить профилактические работ в срок. Как и было обещано, горячее водоснабжение большинства домов начнется через 14 дней после его отключения", - констатировала замглавы Петрозаводска Юлия Мизинкова.