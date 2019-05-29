В мэрии рассказали о ближайших субботниках в Петрозаводске

Один из субботников пройдет на берегу Онежского озера, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В четверг, 30 мая, в 16.00 пройдет уборка территории около снесенного дома №5 по ул. Свирской. А 31 мая в это же время состоится субботник в Хлебном переулке на берегу Онежского озера (около Хлебокомбината).

Менее чем за полтора месяца участники мероприятий по наведению порядка на общественных и придомовых территориях убрали более 2 тысяч кубических метров мусора.