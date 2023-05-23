В мэрии сообщили, в каких дворах Петрозаводска совсем скоро уложат новый асфальт (ФОТО)

В Петрозаводске продолжается благоустройство дворов по программе «Комфортная городская среде», рассказали в администрации города.
Во дворах карельской столицы продолжаются работы по благоустройству. В этом году на 50 придомовых территориях должны положить новый асфальт, установить скамейки и урны и отремонтировать освещение.
Средства на благоустройство выделены в рамках «Комфортной городской среды» и субсидии на развитие города. Общая стоимость работ – 126 млн рублей.
Сейчас благоустраивают 12 дворовых территорий:
улица Питкярантская, №№ 18 и 28;
Ровио, 8;
Софьи Ковалевской, 7 и 9;
Промышленная, 1/26, 1-А, 3;
Коммунистов, 26-Аи 28;
Свердлова, 3;
Куйбышева, 18.
В этих дворах демонтируют старое покрытие, устанавливают бордюрные камни, готовят щебеночное основание. По улице Ровио, 8, Питкярантской, 18 и 28 в ближайшие дни обещают положить новый асфальт.
Для остальных 38 дворовых территорий закупают материалы.
Все работы должны завершить к началу осени, заявили в мэрии.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие дворы благоустроят по этой программе в 2024 году.
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