В мэрии сообщили, в каких дворах Петрозаводска совсем скоро уложат новый асфальт (ФОТО)

В Петрозаводске продолжается благоустройство дворов по программе «Комфортная городская среде», рассказали в администрации города.

Во дворах карельской столицы продолжаются работы по благоустройству. В этом году на 50 придомовых территориях должны положить новый асфальт, установить скамейки и урны и отремонтировать освещение.



Средства на благоустройство выделены в рамках «Комфортной городской среды» и субсидии на развитие города. Общая стоимость работ – 126 млн рублей.



Сейчас благоустраивают 12 дворовых территорий:



улица Питкярантская, №№ 18 и 28;



Ровио, 8;



Софьи Ковалевской, 7 и 9;



Промышленная, 1/26, 1-А, 3;



Коммунистов, 26-Аи 28;



Свердлова, 3;



Куйбышева, 18.



В этих дворах демонтируют старое покрытие, устанавливают бордюрные камни, готовят щебеночное основание. По улице Ровио, 8, Питкярантской, 18 и 28 в ближайшие дни обещают положить новый асфальт.















Для остальных 38 дворовых территорий закупают материалы.

Все работы должны завершить к началу осени, заявили в мэрии.



Напомним, ранее мы рассказывали, какие дворы благоустроят по этой программе в 2024 году.