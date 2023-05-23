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В мэрии сообщили, в каких дворах Петрозаводска совсем скоро уложат новый асфальт (ФОТО)

Новости. Общество
09:15, 28 Мая 2023
фото: © мэрия Петрозаводска/ВК

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В Петрозаводске продолжается благоустройство дворов по программе «Комфортная городская среде», рассказали в администрации города.

Во дворах карельской столицы продолжаются работы по благоустройству. В этом году на 50 придомовых территориях должны положить новый асфальт, установить скамейки и урны и отремонтировать освещение.

Средства на благоустройство выделены в рамках «Комфортной городской среды» и субсидии на развитие города. Общая стоимость работ – 126 млн рублей.

Сейчас благоустраивают 12 дворовых территорий:

улица Питкярантская, №№ 18 и 28;

Ровио, 8;

Софьи Ковалевской, 7 и 9;

Промышленная, 1/26, 1-А, 3;

Коммунистов, 26-Аи 28;

Свердлова, 3;

Куйбышева, 18.

В этих дворах демонтируют старое покрытие, устанавливают бордюрные камни, готовят щебеночное основание. По улице Ровио, 8, Питкярантской, 18 и 28 в ближайшие дни обещают положить новый асфальт. 







Для остальных 38 дворовых территорий закупают материалы.
Все работы должны завершить к началу осени, заявили в мэрии. 

Напомним, ранее мы рассказывали, какие дворы благоустроят по этой программе в 2024 году. 

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