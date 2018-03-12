В мэрии заявили, что работники предприятий Петрозаводска получают по 40 тыс. рублей в месяц

Средняя заработная плата работников крупных и средних предприятий Петрозаводска в 2017 году составила 40 тыс. рублей, отмечается в информации городской мэрии.

"Среднемесячная зарплата одного работающего по кругу крупных и средних предприятий за январь-ноябрь 2017 года возросла на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составила 40,0 тыс. руб. (2016 год – 37,7 тыс. руб.)", - отмечается в "Отчете главы Петрозаводского городского округа о своей деятельности и деятельности администрации Петрозаводского городского округа за 2017 год".

Документ выложен на сайте Петрозаводского городского совета. Предполагается, что Ирина Мирошник представит свой доклад о деятельности на посту мэра на следующей сессии Петросовета 23 марта.

В отчете указывается, что наиболее высокий уровень средней заработной платы за период январь-ноябрь 2017 года отмечался в организациях, деятельность которых связана с добычей полезных ископаемых, – 72,0 тыс. руб.; государственным управлением и обеспечением военной безопасности...

В каких организациях еще получают высокую зарплату, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".