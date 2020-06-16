Парада Победы в Петрозаводске 24 июня не будет

Заявки на проведение парада Победы не поступало, сообщили в администрации Петрозаводска.

Парад Победы пройдет 24 июня в 28 российских городах, сообщается в пресс-релизе Министерства обороны России.

"Военные парады и артиллерийские салюты пройдут в городах-героях, а также в городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий, Каспийской флотилии и армейских корпусов. Всего в 28 городах России. В других городах и населенных пунктах Российской Федерации 24 июня 2020 года будут проведены праздничные мероприятия и торжественные шествия с участием военнослужащих", — сказал официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Также РИА Новости сообщают, что Владимир Путин ранее принял решение отложить проведение парада в честь 75-летия Победы из-за сложной эпидемиологической ситуации. В конце мая президент объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.

"Столица на Онего" узнала в администрации Петрозаводска, планируется ли проведение парада Победы в столице Карелии?

"Мэрия не занимается организацией парадов, - сказали в пресс-службе администрации. – Это в ведении военкомата. На сегодняшний день к нам заявки на проведение парада не поступало".

Как стало известно "Столице на Онего", принято решение, что парад Победы в Петрозаводске 24 июня проводиться не будет в связи с непростой эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, его собираются перенести на сентябрь.

Напомним, в 2019 году, пока готовились к проведению парада Победы, в городе несколько раз проводились репетиции, а также проезжали танки, пролетали самолеты.

В этом году никаких репетиций по данному поводу в Петрозаводске не наблюдалось.