890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Шмаеник хочет обязать жителей частного сектора в Петрозаводске сделать "домики как у Андерсена" 27
16.06.2020 14:37
Валерий Марков: "Памятник Якову Степанову должен стоять там, где был установлен" 11
16.06.2020 16:42
Защитники "Каменного бора" дошли до суда 4
16.06.2020 12:30
В Петрозаводске собирают деньги на похороны утонувшей 9-летней девочки 1
16.06.2020 13:27
Ефремов должен ответить за смертельное ДТП по закону, считают участники опроса 3
16.06.2020 16:46

Парада Победы в Петрозаводске 24 июня не будет

Новости. Общество
10:44, 17 Июня 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
Загрузка...

Заявки на проведение парада Победы не поступало, сообщили в администрации Петрозаводска.

Парад Победы пройдет 24 июня в 28 российских городах, сообщается в пресс-релизе Министерства обороны России.

"Военные парады и артиллерийские салюты пройдут в городах-героях, а также в городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий, Каспийской флотилии и армейских корпусов. Всего в 28 городах России. В других городах и населенных пунктах Российской Федерации 24 июня 2020 года будут проведены праздничные мероприятия и торжественные шествия с участием военнослужащих", — сказал официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Также РИА Новости сообщают, что Владимир Путин ранее принял решение отложить проведение парада в честь 75-летия Победы из-за сложной эпидемиологической ситуации. В конце мая президент объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.

"Столица на Онего" узнала в администрации Петрозаводска, планируется ли проведение парада Победы в столице Карелии?

"Мэрия не занимается организацией парадов, - сказали в пресс-службе администрации. – Это в ведении военкомата. На сегодняшний день к нам заявки на проведение парада не поступало".

Как стало известно "Столице на Онего", принято решение, что парад Победы в Петрозаводске 24 июня проводиться не будет в связи с непростой эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, его собираются перенести на сентябрь.

Напомним, в 2019 году, пока готовились к проведению парада Победы, в городе несколько раз проводились репетиции, а также проезжали танки, пролетали самолеты.

В этом году никаких репетиций по данному поводу в Петрозаводске не наблюдалось.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гоша
2020-06-17 10:48:14
Ну хоть здесь разум победил! Ура товарищи!
Сеня
2020-06-17 11:07:09
Гоша, ну ты тоже из либеральной компашки
Zim
2020-06-17 11:25:41
Сеня, это хорошо, или плохо?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.06.2020, 09:35
Поправки о зарплатах бюджетников внесут в Трудовой кодекс
16.06.2020, 08:56
Право на повышение пенсий вернули еще одной категории пенсионеров
15.06.2020, 14:15
Ребенок утонул в Петрозаводске на глазах у матери
14.06.2020, 11:11
Лобовое столкновение с пострадавшими устроили женщины в Карелии на ремонтируемом участке трассы
16.06.2020, 13:27
В Петрозаводске собирают деньги на похороны утонувшей 9-летней девочки
15.06.2020, 09:35
Жесткая авария произошла в Петрозаводске – пострадал мужчина (ФОТО И ВИДЕО)

Аналитика

16.06.2020 12:30
Обществоведение
Защитники "Каменного бора" дошли до суда 4
Жители Петрозаводска требуют признать незаконным перевод части зеленой зоны в районе Ключевского карьера под строительство детского сада.
Нельзя просто промолчать 17
15.06.2020 13:00
Доктор с необычными трубочками 1
11.06.2020 12:40
"Люди вынуждены экономить" 11
10.06.2020 11:25
Владимир Путин: "В целом динамика у региона положительная" 8
09.06.2020 14:33
Вся аналитика

Чтиво

10.06.2020 11:35
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на COVID-19 и экспресс-тест на антитела IgM и IgG
Для забора анализов на COVID-19 "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный боксы с отдельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе исключить возможные контакты пациентов между собой.
Сочи ждет гостей в санатории
08.06.2020 08:30
Юбилей у "разбитого корыта" 12
05.06.2020 15:09
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»