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В МИД Финляндии предложили 6 вариантов ограничения туризма из России

Новости. Общество
22:00, 28 Июля 2022
фото: © EPA/MAURITZ ANTIN

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Глава консульского отдела МИД Финляндии предложил несколько вариантов ограничить российский туризм в ЕС.

Глава консульского отдела финского МИД Юсси Таннер, на фоне обсуждения в Финляндии уместности присутствия российских туристов из-за спецоперации на Украине, предложил шесть вариантов ограничения туризма из России, сообщает РИА Новости со ссылкой на финскую общественную телерадиовещательную корпорацию YLE.

В настоящее время в Финляндию, которая открыла границу с 15 июля, ежедневно прибывает около 7 тысяч российских туристов. Возможное прекращение выдачи Финляндией виз гражданам РФ станет откровенно дискриминационной политической мерой, и Москва в случае, если Хельсинки решится на это, примет ответные меры, заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Первым вариантом, предложенным представителем МИД Финляндии, названо полное прекращение оформления виз для россиян, что запрещено законами ЕС и правилами Шенгенского пространства.

Второй вариант — ограничение количества принимаемых заявлений на получение визы, однако этот вариант малоэффективен, так как только многолетних многоразовых финских виз в России около 100 тысяч.

Третий вариант — разрешить въезд в страну по веской причине родственникам финских резидентов — на лечение, похороны и по другим подобным обстоятельствам.

Четвертый вариант — аннулировать все выданные визы у россиян, что будет вряд ли законно по нормам как самой Финляндии, так и ЕС.

Пятый вариант — закрыть границу для пассажирских перевозок, что чревато политическими последствиями из-за протестов общественности и не будет поддержано политиками.

Шестой вариант — общее решение Евросоюза, в линии которого Финляндия и декларирует направление своей политики.

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