В микрорайоне Петрозаводска временно перекроют часть улицы

Из-за строительства Оборонной улицы 14 августа на Древлянке изменится схема движения транспорта, сообщили в администрации Петрозаводска.

В субботу, 14 августа, с 8 до 22 часов на Древлянке изменится схема движения транспорта. Часть Лососинского шоссе в районе пересечения с Оборонной улицей будет закрыта. На месте организуют реверсивное движение для автомобилей. На перекрёстке будет работать регулировщик. Временные неудобства связаны со строительством Оборонной улицы.

Администрация Петрозаводска просит горожан быть внимательными на указанном участке, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.

Напомним, что на участке Оборонной улицы от Лососинского шоссе до улицы Новосёлов, а также на участке улицы Новосёлов от Оборонной улицы до улицы Хейкконена появится двухполосная магистраль с освещением, тротуарами и велодорожкой. Дорога призвана улучшить доступность новых районов. Заказчиком выступает Управление автомобильных дорог Республики Карелия.