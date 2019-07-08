В Минобразования Карелии подвели предварительные итоги основного периода ЕГЭ

Экзамены сдали 3 779 человек, сообщили в Минобразования Карелии.

В экзаменационной кампании 2019 года принимали участие выпускники текущего года, выпускники прошлых лет и обучающиеся учреждений среднего профессионального образования. В основной период экзамены сдавали 3 779 человек, из них в форме ЕГЭ – 3 727 человек, в форме ГВЭ – 52 человека.

Среди предметов по выбору популярными были следующие предметы: математика (профильный уровень) – 1 770 человек (46,8 %), обществознание – 1 613 человека (42,7 %), биология – 649 человек (17,2 %), физика – 601 человек (15,9 %), информатика – 538 человек (14,2 %).

По результатам ЕГЭ в 2019 году 22 выпускника получили по 100 баллов. По русскому языку 100 баллов получили 8 человек, по информатике и ИКТ – 6 человек. 3 выпускника получили 100 баллов по 2 предметам.

Предварительные результаты показали, что участники экзамена получили более высокий, чем в прошлом году средний балл по профильной математике, физике, химии, информатике и ИКТ, истории, английскому языку и литературе.