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В Минобразования Карелии рассказали, когда окончат капремонт школы в Олонце

Новости. Общество
07:40, 29 Сентября 2023
фото: "Минобразования и спорта Карелии" / VK

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Работы проходят в рамках федеральной программы.

Капремонт в школе № 1 города Олонца планируется завершить к ноябрю, рассказали в паблике Минобразования и спорта Карелии 28 сентября.

Капитальный ремонт в школе № 1 города Олонца проходит в рамках федеральной программы: работы включают замену всех инженерных сетей, утепление кровли и фасада здания, рассказали в паблике Минобразования и спорта Карелии 28 сентября. Основное здание школы по улице Карла Маркса, 3А было построено в 1969 году, отметили в группе. 

Подрядчик, строительная компания «Северное сияние», приступил к выполнению работ с 1 апреля этого года, однако при разработке проектно-сметной документации обнаружили недочеты, из-за чего ремонт пришлось продлить.

Работы планируется завершить к ноябрю.

С 1 сентября учебный процесс организовали на площадке Сортавальского колледжа. Ученики смогут вернуться в свое здание к началу второй учебной четверти, рассказали в сообществе.

«На данный момент рабочие завершают монтаж кровли, потолков, магистралей системы отопления и водоснабжения, занимаются устройством системы водоотведения, фасадными работами, штукатурят стены и потолки входной группы», — написали в источнике.

Как пояснили в группе, второе здание школы № 1 в Олонце по улице Урицкого, где занималась начальная школа, тоже капитально ремонтируют: корпус откроют к ноябрю.

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