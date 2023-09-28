В Минобразования Карелии рассказали, когда окончат капремонт школы в Олонце

Работы проходят в рамках федеральной программы.

Капремонт в школе № 1 города Олонца планируется завершить к ноябрю, рассказали в паблике Минобразования и спорта Карелии 28 сентября.



Капитальный ремонт в школе № 1 города Олонца проходит в рамках федеральной программы: работы включают замену всех инженерных сетей, утепление кровли и фасада здания, рассказали в паблике Минобразования и спорта Карелии 28 сентября. Основное здание школы по улице Карла Маркса, 3А было построено в 1969 году, отметили в группе.



Подрядчик, строительная компания «Северное сияние», приступил к выполнению работ с 1 апреля этого года, однако при разработке проектно-сметной документации обнаружили недочеты, из-за чего ремонт пришлось продлить.

Работы планируется завершить к ноябрю.



С 1 сентября учебный процесс организовали на площадке Сортавальского колледжа. Ученики смогут вернуться в свое здание к началу второй учебной четверти, рассказали в сообществе.



«На данный момент рабочие завершают монтаж кровли, потолков, магистралей системы отопления и водоснабжения, занимаются устройством системы водоотведения, фасадными работами, штукатурят стены и потолки входной группы», — написали в источнике.



Как пояснили в группе, второе здание школы № 1 в Олонце по улице Урицкого, где занималась начальная школа, тоже капитально ремонтируют: корпус откроют к ноябрю.