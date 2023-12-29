В Минприроды Карелии рассказали, куда звонить при выходе диких зверей в населенные пункты

В преддверии новогодних праздников сотрудники рассказали, куда обращаться в экстренных случаях.

В преддверии новогодних праздников в Минприроды Карелии рассказали, куда звонить в экстренных случаях.

В официальном паблике природоохранного ведомства опубликовали телефонные номера горячих линий по вывозу мусора и лесной охраны, а также номер оперативного дежурного по выходу диких зверей в населенные пункты.



