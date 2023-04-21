В Минсоцзащиты обсудили эффективность мер поддержки семей участников СВО

В Петрозаводске состоялось заседание коллегии министерства социальной защиты республики, сообщили в ведомстве.

Темой расширенного заседания коллегии стала работа по оказанию помощи участникам специальной военной операции и членам их семей.



В своем докладе министра соцзащиты региона Ольга Соколова проанализировала действенность мер поддержки. Так, с начала

специальной военной операции министерство обеспечивает денежную выплату отдельным категориям граждан, проходящим военную службу по контракту в именных подразделениях «Ладога» и «Онего», а ветеранам боевых действий предоставляют компенсацию расходов на

оплату жилья и коммунальных услуг.



Распоряжением правительства республики выплачивают 50 тысяч рублей членам семей мобилизованных. Это деньги в республике уже получили 1 502 детей и 17 беременных жен мобилизованных. Совместно с муниципалитетами организовано двухразовое бесплатное питание 929 детей в школах.



Семьям погибших выплачивают пособие из бюджетных средств. Пять карельских семей получили единовременную материальную помощь на газификацию частных домов.



«Также хочу акцентировать внимание на важном аспекте в работе министерства совместно с общественными объединениями. В первую очередь, это активное участие карельского отделения Союза женщин России в акциях поддержки наших бойцов и членов их семей, - заявила министр. - Одна из важных задач – это содействие в работе филиала государственного фонда «Защитники Отечества». Фонд будет оказывать необходимую соцподдержку и помощь

ветеранам боевых действий, принимавшим участие в СВО и членам семей погибших».



Напомним, основной целью фонда «Защитники Отечества» является содействие в получении всех мер поддержки ветеранам СВО и членам их семей. Это и медицинская, и социальная реабилитация, лекарственное обеспечение, психологическая помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Организация будет заниматься и содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов, помогать в решении бытовых вопросов.