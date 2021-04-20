В Минтрансе Карелии объяснили, почему подрядчики не достроили три моста

На дороге в Карелии стоят недостроенными три моста, подрядчики должны были сдать их еще в июле 2020 года, но работы не завершили, в Минтрансе республики рассказали, почему.

Оказывается, строительство трех мостовых переходов через реки Тереонкоски, Семча и Журавлева на автомобильной дороге «Суоярви-Юстозеро - (через Поросозеро) – Медвежьегорск» осуществляется в рамках федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия».

Минтранс сообщил, что в настоящее время работы на объекте «Строительство мостового перехода через р. Тереонкоски на км 105+250 автомобильной дороги Суоярви – Юстозеро (через Поросозеро) – Медвежьегорск» не ведутся в связи с погодными условиями. Приступить в завершающей стадии строительно-монтажных работ планируется в мае 2021 года, а сдать объект «под ключ» в сентябре 2021 года.

В связи с нарушением подрядчиком условий исполнения контракта государственные контракты на строительство мостовых переходов через р. Семча на км 132+910 и через р. Журавлева км 127+470 автомобильной дороги Суоярви-Юстозеро - (через Поросозеро) – Медвежьегорск были расторгнуты в одностороннем порядке в январе 2021 года. К подрядной организации были применены штрафные санкции.

В июне текущего года планируется провести конкурсные процедуры в целях заключения новых государственных контрактов на завершение строительно-монтажных работ по данным объектам. Работы планируется начать в июле текущего года с их завершением в октябре.

Напомним, ранее сообщалось, что подрядчики забыли достроить три моста в Карелии. Фото недостроенных мостов в редакцию "Столицы на Онего" прислала жительница Карелии, которая приехала в родной поселок в гости и увидела заброшенные строительные объекты.