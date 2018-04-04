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Новости. Общество
12:47, 04 Апреля 2018

В Минстрое Карелии пока не знают, сколько домов капитально отремонтируют в 2018 году

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Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Карелии Олег Ермолаев и и.о. гендиректора Фонда капитального ремонта Виталий Берлогин рассказали о программе капремонта.

Всего в программе капремонта 6,7 тыс. жилых домов. В 2017 году капитально отремонтировали 57 домов с общей площадью 29 тыс. кв. метров.

"В марте Минстрой актуализировал краткосрочный план программы, который рассчитан на 2017-2019 годы. Мы включили дополнительно взамен выбывших аварийных домов 268 МКД, таким образом всего до 2019 года планируется капитально отремонтировать 836 многоквартирных домов. Возможно часть из этих домов будут признаны аварийными, но это текущая работа фонда", - сказал Олег Ермолаев.

По данным Минстроя Карелии, на это потратят 1,2 млрд рублей.

В 2018 году планируется обследовать, и в случае признания их неаварийными, отремонтировать 339 домов, в том числе провести работы по замене 95 лифтов в 39 домах.

"339 домов – эта наш план, из них большую часть обследовали в 2017 году и 186 рекомендовано признать аварийными. К концу года, к августу, когда все дома будут обследованы, то тогда будет понимание", - сказал и.о. гендиректора Фонда капитального ремонта Виталий Берлогин.

По его словам, точно будут отремонтированы 29 домов, но по факту их число должно оказаться больше.

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