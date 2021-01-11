За год более 50 жителей Карелии признаны экстремистами

За двенадцать месяцев 2020 года за экстремизм привлечено к ответственности 52 жителя республики, сообщили в МВД Карелии.

В прошедшем году в Карелии полицейские к административной ответственности за правонарушения экстремистской направленности привлекли 52 жителей республики. В отношении нарушителей составили 61 административный материал.

Например, только в декабре пятерых жителей Карелии привлекли к административной ответственности за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской символики. Также они провинились в распространении экстремистских материалов. Один из нарушителей ранее неоднократно привлекался к ответственности за экстремизм.

Во всех случаях привлеченным гражданам предстоит уплатить штрафы. Максимальная сумма штрафа составляет 10 тыс. рублей. Полиция Карелии уточняет, что одним из условий наступления уголовной ответственности для граждан за экстремизм является совершение лицом деяния в течение года после его привлечения к административной ответственности.