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За год более 50 жителей Карелии признаны экстремистами

Новости. Общество
16:59, 12 Января 2021
фото: © ТАСС / Сергей Бобылев
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За двенадцать месяцев 2020 года за экстремизм привлечено к ответственности 52 жителя республики, сообщили в МВД Карелии.

В прошедшем году в Карелии полицейские к административной ответственности за правонарушения экстремистской направленности привлекли 52 жителей республики. В отношении нарушителей составили 61 административный материал.

Например, только в декабре пятерых жителей Карелии привлекли к административной ответственности за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской символики. Также они провинились в распространении экстремистских материалов. Один из нарушителей ранее неоднократно привлекался к ответственности за экстремизм.

Во всех случаях привлеченным гражданам предстоит уплатить штрафы. Максимальная сумма штрафа составляет 10 тыс. рублей. Полиция Карелии уточняет, что одним из условий наступления уголовной ответственности для граждан за экстремизм является совершение лицом деяния в течение года после его привлечения к административной ответственности.

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Комментарии

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User
2021-01-12 18:19:50
Наверно, читали "Джельсомино", "Незнайка на Луне" и цитировали Конституцию.
бюджет
2021-01-12 17:48:57
А конкретно, за какие действа, что б не напороться. А то пластиковую бутылку не туда кинешь и капец.
Off
2021-01-12 17:42:42
Сидит куча людей ...на очень не маленькой зарплате . Чтобы оправдать свое существование на должностях... роются в соцсетях высасывают из ничего.... экстремизм и вуаля ! Звездопат ,льготные пенсии и прочие ништяки .
бюджет
2021-01-12 18:40:40
Off, да еШо 400-500 шпиЕнов за год находят. Настоящий разведчик сказал, что если даже ОДНОГО найти то это уже рекорд.
Off
2021-01-12 18:53:23
бюджет, так им, наверное разнарядку спускают сверху. "За квартал выявить, не менее пяти экстремистов на регион " ..)))
театральный критик
2021-01-12 18:19:37
Off, навальненок престарелый, ты чем оправдываешь свое бесполезное существование для общества ? Плакатиками у молекулы почему больше со своими клоунами не трясешь ?
zanoza
2021-01-12 17:26:30
Любого и каждого можно привлечь за экстремизм ,было бы желание.
кир
2021-01-12 17:03:32
Интересует национальный состав экстремистов.
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