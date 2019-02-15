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Новости. Общество
11:48, 15 Февраля 2019
фото: ТАСС / Сергей Савостьянов

В Минздраве Карелии придумали план по увеличению продолжительности жизни

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Проект комплексного плана увеличения продолжительности жизни и снижения предотвратимой смертности населения обсудили на заседании, сообщили в Минздраве Карелии.

Начальник отдела организации медицинской помощи и реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи Дмитрий Акимов рассказал об основных мероприятиях, реализация которых позволит к 2024 году достигнуть показателя ожидаемой продолжительности жизни – 74 года, снизить смертность населения от предотвратимых причин, в том числе от болезней системы кровообращения, новообразований.


Сайт Минздрава Карелии

В плане – пять разделов, отражающих работу по профилактике заболеваний, развитию первичной медико-санитарной и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, реализации региональных проектов в рамках нацпроекта "Здравоохранение", формированию единого цифрового контура в здравоохранении.

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Комментарии

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sim22
2019-02-15 12:21:17
Офигеть! Теперь все Карелы должны жрать оленину и мясо моржа. Придет новый клоун, к примеру казах, и все будут пить кумыс, чтобы прожить до 74 лет. А представляете., если придет тайванец, кердык всем тараканам и паукам наступит!
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