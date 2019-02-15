В Минздраве Карелии придумали план по увеличению продолжительности жизни

Проект комплексного плана увеличения продолжительности жизни и снижения предотвратимой смертности населения обсудили на заседании, сообщили в Минздраве Карелии.

Начальник отдела организации медицинской помощи и реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи Дмитрий Акимов рассказал об основных мероприятиях, реализация которых позволит к 2024 году достигнуть показателя ожидаемой продолжительности жизни – 74 года, снизить смертность населения от предотвратимых причин, в том числе от болезней системы кровообращения, новообразований.



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В плане – пять разделов, отражающих работу по профилактике заболеваний, развитию первичной медико-санитарной и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, реализации региональных проектов в рамках нацпроекта "Здравоохранение", формированию единого цифрового контура в здравоохранении.