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В Минздраве Карелии рассказали, как будут получать медпомощь непривитые от коронавируса

Новости. Общество
09:53, 13 Октября 2021
фото: © ИА «Волга-Каспий»

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В Министерстве здравоохранения республики разъяснили новые ограничения для посещения поликлиник и больниц Карелии.

Напомним, 12 октября глава Карелии Артур Парфенчиков анонсировал изменения при оказании медицинской помощи непривитым от коронавируса жителям республики. С 1 ноября пациентам нужно будет предоставлять цифровой сертификат или справку о прохождении вакцинации. В поликлиники можно будет попасть также со справкой о перенесенном за последние шесть месяцев заболевании либо отрицательный ПЦР-тест.

Что делать тем жителям Карелии, кто по состоянию здоровья не может сделать прививку от коронавируса, разъяснили в региональном Минздраве.

«Если есть противопоказания для вакцинации, необходимо взять справку о медоотводе. Такой документ можно получить у своего лечащего врача. С 1 ноября с такой справкой будут принимать в поликлиниках, ФАПах и больницах», — сообщили «Столице на Онего» в министерстве.

Напомним, с 15 октября в Карелии вводится система QR-кодов для посещения общественных мест.

 

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