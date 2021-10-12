Стало известно, когда введут ограничения для посещения поликлиник и больниц Карелии

Глава Карелии анонсировал изменения при оказании медицинской помощи непривитым от коронавируса жителям республики.

Артур Парфенчиков сообщил на своей странице в соцсети, что за медицинской помощью жители Карелии по-прежнему могут обращаться в свои поликлиники, ФАПы и больницы. В октябре здесь не вводятся дополнительные ограничения.

«Но с 1 ноября при этом нужно будет предоставить цифровой сертификат. Вместо кода также подойдет документ о прохождении вакцинации, справка о перенесенном за последние шесть месяцев заболевании либо отрицательный ПЦР-тест», — пишет руководитель республики.

Напомним, с 15 октября на территории республики начинает действовать система QR-кодов. Распоряжение об этом подписал руководитель региона Артур Парфенчиков.