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Стало известно, когда введут ограничения для посещения поликлиник и больниц Карелии

Новости. Общество
12:53, 12 Октября 2021
фото: © Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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Глава Карелии анонсировал изменения при оказании медицинской помощи непривитым от коронавируса жителям республики.

Артур Парфенчиков сообщил на своей странице в соцсети, что за медицинской помощью жители Карелии по-прежнему могут обращаться в свои поликлиники, ФАПы и больницы. В октябре здесь не вводятся дополнительные ограничения.

«Но с 1 ноября при этом нужно будет предоставить цифровой сертификат. Вместо кода также подойдет документ о прохождении вакцинации, справка о перенесенном за последние шесть месяцев заболевании либо отрицательный ПЦР-тест», — пишет руководитель республики.

Напомним, с 15 октября на территории республики начинает действовать система QR-кодов. Распоряжение об этом подписал руководитель региона Артур Парфенчиков.

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Комментарии

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zanoza
2021-10-12 15:04:48
А как же конституционное право на доступное медицинское обслуживание или у нас конституция уже не основной закон, основной -это распоряжения губернаторов???
Вася
2021-10-12 14:28:36
Тута одна проблема,нельзя три дня пить,до прививки,и после,надо силу воли иметь.
Саныч
2021-10-12 14:38:17
Вася, можно. Проверено.
Leopol'd
2021-10-12 13:59:32
А чтобы сдать ПЦР тест, при посещении лечебного учреждения, необходимо предъявить QR код. Шах и мат! Одним указом решил проблему излишней нагрузки на врачей, скопление людей, отказы от прививок. А заодно из Москвы похвала.
Вася
2021-10-12 13:55:04
типа- все под контролем - куда течет,туда и плывем
Вася
2021-10-12 13:51:14
Голодные украинцы уже не читают новости
Вася
2021-10-12 13:48:59
В мире ещё хуже, Песков об этом говорил. И это влияет на Россию, но не так сильно.
Вася
2021-10-12 13:47:36
Кругом много разной живности - голуби, утки ... Ешь не хочу
Вася
2021-10-12 13:47:00
В нищите наша сила.
Вася
2021-10-12 13:42:02
«Глубинный народ» отстранен от активных исторических ролей в свою внутреннюю, недосягаемую для изучения жизнь,
nae
2021-10-12 13:38:24
Ну что, можно поздравить с начальным этапом насаждения фашистской идеологии деления общества на достойных и нет. Место для концлагерей уже наметили?
Эксперд
2021-10-12 14:02:32
nae, кругом фошизды, а ты в плену ? Пытают ? :)
nae
2021-10-12 14:07:57
Эксперд, вопрос времени, не более.
Вася
2021-10-12 13:50:48
nae, Продолжай вести наблюдение
Изя
2021-10-12 13:46:39
nae, думаете не понимает губернатор что делает ?? Москва или Запад его использует в тёмную ??))) :)
nae
2021-10-12 14:07:32
Изя, я думаю, что губернатору сделано такое предложение, что отказаться невозможно.
Изя
2021-10-12 14:25:27
nae, и я так думаю , продался иродам -пиндосам , забыл про Россию ))))
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