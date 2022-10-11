Глава Минздрава Карелии рассказал, какой набор для ухода за младенцами выдают в роддомах республики

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о комплекте для новорожденных, который положен роженицам республики.

Во всех родильных домах Карелии родителям при выписке вручают набор необходимых младенцам вещей «Рожденному в Карелии», напомнил своим подписчикам в соцсети министр здравоохранения Михаил Охлопков. Проект по поддержке новоиспеченных родителей запустили в сентябре 2019 года.

В комплект входят ползунки, кофточки, распашонки, чепчики, памперсы, косметические средства для ухода за малышом, пеленки, одеяло, полотенца и комбинезон. Стоимость набора составляет по результатам конкурентных процедур 4957 рублей, в 2022 году на эти цели из республиканского бюджета выделено 15 млн рублей.

По результатам анкетирования, проведенного среди родителей Республиканским перинатальным центром, от 78 до 86% респондентов информированы о подарочном наборе новорожденному, считают эту меру социальной поддержки необходимой и удовлетворены местом ее получения.

За 3 года существования проекта в республике выдали 16749 подарочных наборов.