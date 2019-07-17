В Минздраве Карелии рассказали о состоянии ребенка, которого покусала собака

Стало известно о состоянии ребенка, которого в Прионежском районе 16 июля покусала собака.

Инцидент произошел в дачном кооперативе "Щит". Собака напала на ребенка и покусала его. Сотрудники МЧС доставили ребенка в Детскую Республиканскую больницу.

По информации Минздрава Карелии, собака покусала девочку. В приемном покое врачи осмотрели ребенка и отправили домой. Ей назначили амбулаторное лечение.