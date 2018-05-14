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Новости. Общество
21:05, 14 Мая 2018

В Минздраве назвали смертельную дозу алкоголя

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Употребляя вино или пиво, невозможно напиться до смерти, считают в Минздраве.

Согласно рекомендациям сотрудников ведомства, чтобы не приблизить себя к смерти, мужчинам нужно выпивать не более 150 мл водки, пол-литра вина и 1,3 литра пива в месяц. Женщинам и того меньше.

Употребляя вино или пиво, невозможно напиться до смерти, так как пороговая доза этих алкогольных напитков слишком велика и её невозможно выпить за раз. Об этом пишет life со ссылкой на данные Департамента общественного здоровья и коммуникаций Министерства здравоохранения РФ.

Так, по данным Минздрава, чтобы умереть, нужно за раз выпить 400 миллилитров этанола, что соответствует одному литру водки, 3,3 литра вина или 8,9 литра пива.

"Очевидно, что такая доза быстрее потребляется в виде крепких напитков (водки), а выпить смертельную дозу алкоголя, употребляя вино или пиво, невозможно", — сообщили в ведомстве.

Такой вывод в министерстве подкрепили результатами исследований о том, что при потреблении крепких напитков риск смертности наиболее высокий. Так, согласно исследованию, в котором приняли участие более 10 тысяч россиян, частое употребление водки укорачивает жизнь на 9–10 лет.

Чтобы не потерять годы жизни, в Минздраве посоветовали мужчинам выпивать не более 60 мл этанола раз в месяц, а женщинам — не более 50. При этом уточнили, что выпитые 100 мл этанола приблизят вас к очень высокой зоне риска.

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Комментарии

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