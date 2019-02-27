В Минздраве назвали средний возраст начала половой жизни

Многие жители России начинают заниматься сексом в подростковом возрасте.

Большое число россиян начинают половую жизнь в 16-17 лет, что сказывается на деторождении: до вступления в брак проходит много времени, поэтому некоторые успевают "накопить" массу заболеваний, передающихся половым путем, заявил главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава России Олег Аполихин.

В ходе круглого стола "Актуальные вопросы сохранения здоровья мужского населения" в Совете Федерации Аполихин сообщил, что так называемый репродуктивный потенциал во многом зависит от здоровья и поведения человека.

По словам эксперта, сейчас 77,4% женщин, которые готовятся рожать, уже имеют сложившиеся патологии, пишет "РИА Новости".

"Когда мы стали анализировать вместе с нашими коллегами, в чем есть вопрос, мы увидели, что сегоднявозраст сексуального дебюта для девушки составляет 16-17 лет Для молодого человека — 16-17 лет, а для многих значительно раньше", –рассказал эксперт.

При этом, по его словам, возраст вступления в брак для женщины составляет 24-26 лет, а для мужчины – 26-29 лет.

"Это молодые, здоровые, социально активные люди, живущие без целеполагания создания семьи, поэтому хламидии, микоплазмы, уреаплазма, гарднерелла все это имеет место к моменту репродуктивно направленного поведения. И мы вынуждены бороться с последствиями этого", – заявил Аполихин.