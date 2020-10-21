В Минздраве призвали россиян не делать компьютерную томографию без назначения врача

Медики пытаются остановить ажиотаж в диагностических отделениях из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В министерстве здравоохранения России самыми эффективными методами ковид-диагностики считают ПЦР-тесты. Как заявил РИА Новости главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава РФ Игорь Тюрин, компьютерная томография позволяет выявить изменения в легких, но это совершенно не означает наличие у пациента коронавирусной инфекции.

"КТ не является методом скрининга. Это значит, что люди, у которых нет никаких респираторных симптомов, не должны делать КТ в целях профилактики. Это не имеет абсолютно никакого смысла, загружает систему здравоохранения, мешает работать всем без исключения", - сказал Игорь Тюрин.

По его словам, во многих регионах России сейчас наблюдается ажиотаж в диагностических отделениях. Однако, как отметил Тюрин, КТ – это сложный диагностический метод, который связан с достаточно высокой лучевой нагрузкой на пациента. Если у кого-то из пациентов предполагается коронавирусная или респираторная инфекция, и он болен в течение 4-6 дней, ему можно и нужно сделать рентгеновский снимок. Если на снимке к концу первой недели болезни не будет изменений, значит, "их не будет и при КТ, и делать такому пациенту КТ не имеет никакого смысла", подчеркнул специалист.