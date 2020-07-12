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В Минздраве рассказали о второй волне коронавируса

Новости. Общество
21:40, 12 Июля 2020
фото: © Владимир Гердо/ТАСС
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Вероятность возникновения второй волны эпидемии COVID-19 зависит от соблюдения людьми мер безопасности, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

Врач привел в пример США и Индию, где фиксируются новые антирекорды по зараженным коронавирусом, сообщает РИА-Новости. 

"Крайне тревожная эпидемиологическая ситуация в некоторых странах, таких как США и Индия, вызвана несоблюдением простых мер профилактики респираторных инфекций", - уточнил он.

Ученый подчеркнул, что ношение масок, частое мытье рук, соблюдение социальной дистанции и изоляция заболевших могут затормозить развитие эпидемии и предотвратить возникновение второй волны.

 Накануне в США выявили рекордные 66,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусом за сутки. По данным Университета Джонса Хопкинса, который суммирует информацию от федеральных и местных властей, за время эпидемии в Америке выявили более 3,1 миллиона случаев заражения COVID-19.

В Индии число зараженных превышает 850 тысяч человек. По количеству инфицированных страна занимает третье место в мире после США и Бразилии. При этом в Индии один из самых низких показателей смертности от коронавируса на миллион человек - 15.

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