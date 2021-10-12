В «мягком вагоне» за бюджетный счет: суд Петрозаводска разбирается в командировках Боднарчука

Экс-спикера Петрозаводского горсовета Геннадия Боднарчука судят за то, что он ездил на съезды «Единой России» в люксовом вагоне за бюджетный счет.

Петрозаводский городской суд выясняет, имел ли право бывший председатель Петрозаводского городского совета и бывший руководитель городского отделения «Единой России» Геннадий Боднарчук ездить на мероприятия партии за счет городского бюджета, используя максимально комфортный и дорогой «мягкий вагон» поезда. Заседание по «делу Боднарчука» продолжается в городском суде карельской столицы.

Суду предстоит ответить на вопрос, в качестве кого Боднарчук посещал партийные московские и казанские встречи российских «единороссов». Если предположить, что во время этих поездок экс-спикер горсовета не представлял интересы Петрозаводска, а просто совершал вояжи в интересах партии, тогда возникает вопрос финансирования: поездки парламентария оплачены из бюджета, то есть за счет налогоплательщиков.

Кроме того, внимание следствия привлекли особые требования к комфорту своих перемещений, предъявленные Геннадием Боднарчуком. Бывшего лидера Петросовета не устроил полагающийся по стандарту комфортный «СВ», поэтому он организовал для себя люксовый «мягкий вагон».

Подробности — в тексте «Столицы на Онего».