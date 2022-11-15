В морозную ночь 38-летний житель Петрозаводска решился на кражу вязаных варежек

В ночь на среду злоумышленника в торговом центре Петрозаводска задержал наряд Росгвардии.

В ночь на 23 ноября в одном из торговых центров Петрозаводска сработала сигнализация. Наряд Росгвардии задержал 38-летнего мужчину, который украл из торгового заведения вязаные варежки стоимостью около тысячи рублей.



Также он «совершил порчу товара», говорится в пресс-релизе силовой структуры.



Несколькими часами ранее тревожной кнопкой воспользовались жители одного из студенческих общежитий.



Некий юноша устроил скандал и сломал письменный стол в одном из помещений. Сумма ущерба составила около четырех тысяч рублей.



Сотрудники вневедомственной охраны доставили подозреваемых в отделения полиции для дальнейшего разбирательства.