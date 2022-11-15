В морозную ночь 38-летний житель Петрозаводска решился на кражу вязаных варежек

В ночь на среду злоумышленника в торговом центре Петрозаводска задержал наряд Росгвардии.
В ночь на 23 ноября в одном из торговых центров Петрозаводска сработала сигнализация. Наряд Росгвардии задержал 38-летнего мужчину, который украл из торгового заведения вязаные варежки стоимостью около тысячи рублей.
Также он «совершил порчу товара», говорится в пресс-релизе силовой структуры.
Несколькими часами ранее тревожной кнопкой воспользовались жители одного из студенческих общежитий.
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