Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Петрозаводске автомобиль сбил девушку, перебегавшую дорогу в темноте (ВИДЕО)
Сегодня 09:24
Подробности смертельного ДТП в Петрозаводске рассказали в ГИБДД (ВИДЕО) 7
Сегодня 09:39
На Карелию надвигаются заморозки 10
Сегодня 13:10
Екатерина Дорожко из Карелии вернулась в Instagram после слухов об измене мужа-футболиста (ФОТО) 3
Сегодня 08:36
В Карелии коронавирус убил еще одну пожилую женщину 12
Сегодня 08:44

В Московском метрополитене открылась фотовыставка, посвященная 100-летию Карелии

Новости. Общество
18:11, 01 Сентября 2020
фото: Дмитрий Иванов, пресс-служба Московского метрополитена
Загрузка...

Авторские работы карельских и московских фотографов познакомят москвичей и гостей столицы с красотами Карелии в разное время года, сообщили в управлении пресс-службы главы Республики Карелия.

В рамках празднования 100-летия образования Республики Карелия в галерее "Метро" на станции метро "Выставочная" Московского метрополитена сегодня открылась фотовыставка "Карелия - далекая и близкая". Цель выставки - презентация экологически чистой Карелии – края хвойных лесов, тысяч озер и рек, самобытной культуры и богатой истории. В галерее фотографий представлены работы карельских авторов Ильи Тимина,  Игоря Подгорного, Игоря Георгиевского, Юлии Лазаревой, Валентины Ротькиной-Качаловой, Натальи и Александра Федосовых, Анатолия Соколова,  фотографов из Санкт-Петербурга Антона Юшко и Андрея Куликова.   

"Карелия удивляет и восхищает первозданной красотой, богатой историей, самобытной культурой.  Знаменитые на весь мир "Кижи" и Валаам, таинственная Воттоваарская гряда, сказочный Рускеальский каньон, древняя наскальная живопись Беломорья и Онеги  – это далеко не полный перечень неповторимых мест, привлекающих сотни тысяч гостей и туристов из России и многих стран мира", - отметил постоянный представитель Республики Карели при президенте России Владимир Тимофеев.

Плодотворное сотрудничество Республики Карелия и Московского метрополитена имеет долгую и богатую историю. В оформлении станций московского метро использованы камни и минералы карельских месторождений. Широкое применение карельского камня в оформлении станций метро объясняется его уникальными свойствами: богатство цветов и оттенков, красивая структура и прочность. В Карелии встречается более 80 наименований минералов и горных пород. Знаменитые на весь мир карельский габбро-диабаз, малиновый кварцит и валаамский гранит активно использовались при строительстве многих станций Московского метрополитена.       

  

Участие Московского метрополитена в мероприятиях, посвященных юбилею республики, становится доброй традицией.  С большим успехом в феврале юбилейного года на станции метро "Балтийская" выступил Академический хор Московского метрополитена, который  исполнил произведение талантливого карельского композитора,  автора национального балета "Сампо" Гельмера-Райнера Синисало  "Моя Карелия". Артистов хора поддержали юная певица, участник шоу "Лучше всех" на Первом канале София Хоменко и музыканты проекта "Музыка в метро".  

Юбилейные мероприятия 14 сентября продолжит Ежегодная экспедиция Народного музея метрополитена и Общества коллекционеров "Наше метро" в Республику Карелия, в ходе которой планируется провести сбор и анализ материалов, представляющих историческую и культурную ценности. Собранные материалы станут основой для формирования отдельной экспозиции в витринах и на стендах Центра профориентации метрополитена, а также для выпуска книги и фильма о добыче карельского камня, используемого при строительстве Московского метрополитена.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.08.2020, 13:49
Появились фото с места ДТП в Карелии, где сегодня утром погибли два подростка
30.08.2020, 08:52
Число инфицированных COVID-19 в Карелии стремительно растет
26.08.2020, 07:40
Парфенчиков сообщил, в каком случае школьники Карелии перейдут на дистанционное обучение
25.08.2020, 11:12
Пациента с множественными травмами доставили на самолете в Петрозаводск
31.08.2020, 11:43
В Карелии нашли мощи святого, пролежавшие в земле почти 500 лет
25.08.2020, 09:47
Эпидемия и долги поставили владельца "Лотос Плазы" на грань банкротства

Аналитика

Сегодня 16:35
Капитал
"Мы превратились в маленький Краснодарский край" 1
Карелию накрыл туристический поток, к которому республика оказалась не готова.
Добровольно-принудительный укол 4
31.08.2020 15:43
Карельское здравоохранение в режиме нон-стоп 2
31.08.2020 12:12
"Такой свинокомплекс нам не нужен" 5
31.08.2020 11:00
К началу учебного года готовы 1
26.08.2020 16:30
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:53
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, полученным в ходе массового тестирования населения на антитела к новой коронавирусной инфекции, иммунитет к COVID-19 обнаружен всего у 20-25% сдавших анализ.
Почему удобнее покупать продукты в интернет-магазине
Сегодня 11:27
Учебный год в Офтальмологическом центре Карелии
31.08.2020 14:40
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»