В Московском метрополитене открылась фотовыставка, посвященная 100-летию Карелии

Авторские работы карельских и московских фотографов познакомят москвичей и гостей столицы с красотами Карелии в разное время года, сообщили в управлении пресс-службы главы Республики Карелия.

В рамках празднования 100-летия образования Республики Карелия в галерее "Метро" на станции метро "Выставочная" Московского метрополитена сегодня открылась фотовыставка "Карелия - далекая и близкая". Цель выставки - презентация экологически чистой Карелии – края хвойных лесов, тысяч озер и рек, самобытной культуры и богатой истории. В галерее фотографий представлены работы карельских авторов Ильи Тимина, Игоря Подгорного, Игоря Георгиевского, Юлии Лазаревой, Валентины Ротькиной-Качаловой, Натальи и Александра Федосовых, Анатолия Соколова, фотографов из Санкт-Петербурга Антона Юшко и Андрея Куликова.

"Карелия удивляет и восхищает первозданной красотой, богатой историей, самобытной культурой. Знаменитые на весь мир "Кижи" и Валаам, таинственная Воттоваарская гряда, сказочный Рускеальский каньон, древняя наскальная живопись Беломорья и Онеги – это далеко не полный перечень неповторимых мест, привлекающих сотни тысяч гостей и туристов из России и многих стран мира", - отметил постоянный представитель Республики Карели при президенте России Владимир Тимофеев.

Плодотворное сотрудничество Республики Карелия и Московского метрополитена имеет долгую и богатую историю. В оформлении станций московского метро использованы камни и минералы карельских месторождений. Широкое применение карельского камня в оформлении станций метро объясняется его уникальными свойствами: богатство цветов и оттенков, красивая структура и прочность. В Карелии встречается более 80 наименований минералов и горных пород. Знаменитые на весь мир карельский габбро-диабаз, малиновый кварцит и валаамский гранит активно использовались при строительстве многих станций Московского метрополитена.

Участие Московского метрополитена в мероприятиях, посвященных юбилею республики, становится доброй традицией. С большим успехом в феврале юбилейного года на станции метро "Балтийская" выступил Академический хор Московского метрополитена, который исполнил произведение талантливого карельского композитора, автора национального балета "Сампо" Гельмера-Райнера Синисало "Моя Карелия". Артистов хора поддержали юная певица, участник шоу "Лучше всех" на Первом канале София Хоменко и музыканты проекта "Музыка в метро".

Юбилейные мероприятия 14 сентября продолжит Ежегодная экспедиция Народного музея метрополитена и Общества коллекционеров "Наше метро" в Республику Карелия, в ходе которой планируется провести сбор и анализ материалов, представляющих историческую и культурную ценности. Собранные материалы станут основой для формирования отдельной экспозиции в витринах и на стендах Центра профориентации метрополитена, а также для выпуска книги и фильма о добыче карельского камня, используемого при строительстве Московского метрополитена.