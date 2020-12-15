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В Москве будут штрафовать за нарушение мер по COVID-19 по постам в соцсетях

Новости. Общество
20:40, 15 Декабря 2020
фото: © Михаил Метцель/ТАСС
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Московские инспекторы могут выписывать штрафы за нарушения мер по коронавирусу на основании опубликованных в соцсетях видео и других материалов.

Об этом заявил начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков, пишет РИА Новости.

"Любая информация — фото, видео, в том числе из соцсетей — могут быть началом для административного расследования. Дальше, естественно, собирается вся доказательная база и проведение контрольных мероприятий в отношении баров, кафе и ресторанов в части сантребований, в части режима работы не только осуществляется по соцсетям, но и проводятся постоянные рейдовые мероприятия", — сказал он в эфире Первого канала.

Данчиков при этом отметил, что только около десяти процентов столичных предприятий нарушают ограничения по COVID-19, а большинство заведений и предпринимателей ведут себя добросовестно.

"Злостных нарушителей, которые несмотря ни на что продолжают проводить такие мероприятия, прячутся, делают мероприятия при закрытых дверях, таких единицы", — добавил он.

Среди действующих мер — ношение масок и перчаток в общественных местах и транспорте, режим домашней самоизоляции для групп риска и пожилых граждан, удаленная работа для 30% сотрудников компаний, дистанционный формат учебы для средней и старшей школы, а также запрет на проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных и других мероприятий с участием зрителей.

Кафе, бары, рестораны и клубы не могут принимать посетителей с 23.00 до 06.00. За нарушение указа мэра столицы предусмотрен штраф до миллиона рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

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Комментарии

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Неравнодушный
2020-12-15 20:48:25
Я бы маску вообще не снимал. Жаль, что в ней спать неудобно.
Гость
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