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07.06.2020 19:00

В Москве отменят режим самоизоляции, пропуска и график прогулок

Новости. Общество
14:32, 08 Июня 2020
фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков
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Режим самоизоляции и пропускной режим отменят в Москве с 9 июня, вместе с ними отменяется и график прогулок для горожан.

Об этом в ходе дистанционного заседания Общественной палаты Москвы в понедельник сообщил ее председатель Константин Ремчуков, пишет ТАСС.

"Уже с завтрашнего дня, 9 июня, отменяется самоизоляция и пропускной режим, вместе с ними отменяется и график прогулок. Кафе откроются с 16 июня, летние веранды", –сказал Ремчуков. 

В Москве с 29 марта введен режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом. Были закрыты многие магазины, кафе, спортзалы и другие объекты, недоступны для прогулок парки, а для всех жителей ввели самоизоляцию. Однако в последнее время власти постепенно стали смягчать ограничения, поскольку эпидемиологическая ситуация начала улучшаться. Например, с 12 мая открыты промпредприятия и стройки, с 25 мая – многие центры госуслуг, а также стали доступны автомобили каршеринга, но с ограничениями.

С 1 июня начался второй этап смягчения ограничений. Многие объекты сферы услуг и торговли, а также строительства вновь начали работать, но для жителей Москвы в общественных местах стало обязательным ношение масок и перчаток, чтобы сохранить их здоровье. Жители города, хоть и с ограничениями, но начали выходить на прогулки.

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