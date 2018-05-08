Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
18:20, 08 Мая 2018
фото: страница «Соседи. Якиманка, Полянка, Замоскворечье» в Facebook

В Москве продается портрет Путина за семь миллионов рублей

По теме

Шнуров написал новое стихотворение о Путине
08.05.18 19:10
Что произойдет после смерти Солнца, рассказали ученые
08.05.18 18:40
ФОТО: Минобороны опубликовало уникальные документы о прообразах героев военных фильмов
08.05.18 18:00
Все новости
Загрузка...

Жириновский, Зюганов, Греф и Дерипаска обойдутся дешевле.

В одном из магазинов московского района Якиманка на продажу выставлен портрет президента России Владимира Путина стоимостью семь миллионов рублей, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Facebook-сообщество "Соседи. Якиманка, Полянка, Замоскворечье".


Фото: страница «Соседи. Якиманка, Полянка, Замоскворечье» в Facebook

В посте отмечается, что на продажу выставлены также портреты лидера ЛДПР Владимира Жириновского, главы КПРФ Геннадия Зюганова, президента Сбербанка Германа Грефа и предпринимателя Олега Дерипаски. Работы выполнены из янтарной и мраморной крошки.

"Портреты так себе - наверное, срисовывают с фотографий. Но цены удивляют", - говорится в посте. По словам авторов, стоимость картины с Дерипаской составляет 1,8 миллиона рублей, а с Грефом, Жириновским и Зюгановым - по 900 тысяч рублей.


Фото: страница «Соседи. Якиманка, Полянка, Замоскворечье» в Facebook

В конце апреля представители отделения "Единой России" в подмосковных Химках подарили местному Всероссийскому обществу слепых тактильный портрет Путина.

По теме

Шнуров написал новое стихотворение о Путине
08.05.18 19:10
Что произойдет после смерти Солнца, рассказали ученые
08.05.18 18:40
ФОТО: Минобороны опубликовало уникальные документы о прообразах героев военных фильмов
08.05.18 18:00
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.05.2018, 12:51
Стала известна судьба голодного лосенка, который ходил по трассе под Петрозаводском
05.05.2018, 10:58
ФОТО: Сестра скандальной телеведущей поделилась впечатлениями об отдыхе в Карелии
06.05.2018, 22:11
СРОЧНО: В Карелии ребенка насмерть задавило бревнами
04.05.2018, 06:40
Следком назвал суммы взяток, которые получили обвиняемые по делу об обслуживании дорог в Карелии
07.05.2018, 15:37
В ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности страшного ДТП, где пожилой водитель сбил подростков
01.05.2018, 11:20
Пьяная девушка, врезавшаяся в забор петрозаводского университета, ждет суда в камере

Аналитика

07.05.2018 12:16
Политкухня
Победа в Европейском суде: что дальше? 8
Что означает победа Девлета Алиханова в Европейском суде по правам человека и когда он сможет выйти на свободу, - об этом мы расспросили его адвоката Михаила Шогина.
"Любой губернаторский рейтинг – это зеркало" 12
03.05.2018 12:24
"Если улицу забыли, значит так нужно?" 12
03.05.2018 11:22
Офтальмология едет в районы
28.04.2018 11:44
Улучшение инвестиционного климата стало главной темой энергетической конференции 2
27.04.2018 14:33
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:55
Личное мнение
Современное общение и смешение стилей 1
Удивительно, как кардинально за последний год изменилось у меня медиапотребление.
Счастливый машинист из спецслужб
Сегодня 12:32
Затопление - в подарок 3
04.05.2018 10:09
Щас спою! 5
28.04.2018 12:52
архив чтиво

Медиа

Министр спорта Карелии Александр Воронов о предстоящем праздновании 9 мая
Сегодня 16:47
все фото и видео

Опрос

Как вы относитесь к продаже товаров с символами Победы?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»