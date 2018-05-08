В Москве продается портрет Путина за семь миллионов рублей

Жириновский, Зюганов, Греф и Дерипаска обойдутся дешевле.

В одном из магазинов московского района Якиманка на продажу выставлен портрет президента России Владимира Путина стоимостью семь миллионов рублей, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Facebook-сообщество "Соседи. Якиманка, Полянка, Замоскворечье".



Фото: страница «Соседи. Якиманка, Полянка, Замоскворечье» в Facebook

В посте отмечается, что на продажу выставлены также портреты лидера ЛДПР Владимира Жириновского, главы КПРФ Геннадия Зюганова, президента Сбербанка Германа Грефа и предпринимателя Олега Дерипаски. Работы выполнены из янтарной и мраморной крошки.

"Портреты так себе - наверное, срисовывают с фотографий. Но цены удивляют", - говорится в посте. По словам авторов, стоимость картины с Дерипаской составляет 1,8 миллиона рублей, а с Грефом, Жириновским и Зюгановым - по 900 тысяч рублей.



Фото: страница «Соседи. Якиманка, Полянка, Замоскворечье» в Facebook

В конце апреля представители отделения "Единой России" в подмосковных Химках подарили местному Всероссийскому обществу слепых тактильный портрет Путина.