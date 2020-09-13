В Мурманске будут судить банду, вовлекшую подростков из Карелии в проституцию (ВИДЕО)

В Мурманске перед судом предстанут участники группы, обвиняемые в организации притона по оказанию интимных услуг.

Как сообщили в МВД по Мурманской области, в июне 2019 года была пресечена деятельность группы, занимавшейся организацией занятия проституцией на территории Мурманской области.

Оперативниками было установлено, что в период с 2013 года по июнь 2019 года 29-летний мужчина организовал притон. К противоправной деятельности он вовлек еще трех женщин и мужчину, которым были отведены определенные роли.

Для реализации своих противоправных действий участники незаконного бизнеса подыскали помещения для занятия проституцией, расположенные в Октябрьском и Первомайском округах города Мурманска, осуществили подбор женщин с разных регионов РФ и стран Ближнего Зарубежья.

Оперативниками были установлены 8 квартир, в которых оказывались интимные услуги.

В июне 2019 года организатор и четверо участников группы, которые выполняли роли диспетчеров и водителя, были задержаны.

По информации издания "Вечерний Мурманск", среди проституток были несовершеннолетние из Карелии – 14 и 17 лет.