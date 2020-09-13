Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Более 550 школьников и студентов в Карелии отправлены на карантин из-за коронавируса 3
Сегодня 11:11
Заворотнюк опубликовала в Сети новые фотографии
13.09.2020 21:40
Мэрия заявила о готовности Петрозаводска к зиме 8
Сегодня 11:57
"Легковушку" после столкновения с внедорожником выбросило на встречку на проспекте в Петрозаводске (ВИДЕО) 1
Сегодня 12:35
Кратковременные дожди и порывистый ветер ожидаются в понедельник в Карелии
13.09.2020 17:00

В Мурманске будут судить банду, вовлекшую подростков из Карелии в проституцию (ВИДЕО)

Новости. Криминал
15:50, 14 Сентября 2020
фото: © Fotolia / LoloStock
Загрузка...

В Мурманске перед судом предстанут участники группы, обвиняемые в организации притона по оказанию интимных услуг.

Как сообщили в МВД по Мурманской области, в июне 2019 года была пресечена деятельность группы, занимавшейся организацией занятия проституцией на территории Мурманской области.

Оперативниками было установлено, что в период с 2013 года по июнь 2019 года 29-летний мужчина организовал притон. К противоправной деятельности он вовлек еще трех женщин и мужчину, которым были отведены определенные роли.

Для реализации своих противоправных действий участники незаконного бизнеса подыскали помещения для занятия проституцией, расположенные в Октябрьском и Первомайском округах города Мурманска, осуществили подбор женщин с разных регионов РФ и стран Ближнего Зарубежья.

Оперативниками были установлены 8 квартир, в которых оказывались интимные услуги.

В июне 2019 года организатор и четверо участников группы, которые выполняли роли диспетчеров и водителя, были задержаны.

По информации издания "Вечерний Мурманск", среди проституток были  несовершеннолетние из Карелии – 14 и 17 лет. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-09-14 16:19:11
Ну и где Сараев, почему несовершеннолетние из Карелии оказались в притоне.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.09.2020, 09:34
ГИБДД Карелии предупреждает водителей об опасности на дороге
08.09.2020, 06:40
"Дети выведены на дистанционное обучение и находятся на изоляции дома"
13.09.2020, 21:40
Заворотнюк опубликовала в Сети новые фотографии
08.09.2020, 08:20
Парфенчиков рассказал, когда в Карелии включат отопление
13.09.2020, 19:40
Шеф-повар развеял мифы о лавровом листе
09.09.2020, 11:32
Как я болела коронавирусом

Чтиво

10.09.2020 15:38
Без политики
Перенесшие COVID-19 и пневмонию пациенты могут восстановить здоровье в "Костной клинике"
Увы, COVID-19 не дремлет: в осенне-зимний период возможен новый всплеск заболеваемости.
Пазлы из разных наборов 6
10.09.2020 15:14
Как я болела коронавирусом 5
09.09.2020 11:32
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»