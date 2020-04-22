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В Мурманской области за сутки почти у 100 человек подтвердился Covid-19

Новости. Общество
11:04, 23 Апреля 2020
фото: © страница "ВКонтакте" губернатора Мурманском области Андрея Чибиса
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В Мурманской области подтверждено 606 случаев заболевания коронавирусом.

На сайте Мурманского оперативного штаба сообщается, что по состоянию на 23.30 22 апреля 451 случай (+84 за сутки) коронавируса зафиксирован в Кольском районе в Белокаменке – среди рабочих подрядной организации "Новатэка". 

91 случай – в Кировско-Апатитской агломерации, 23 – в Мурманске, 14  – в Печенгском районе, остальные зараженные выявлены в других поселениях региона.

Также сообщается, что в кардиологическом отделении Мончегорской ЦРБ введён карантин. У медсестры кардиологического отделения выявлен коронавирус. 

Ранее сообщалось, что в Мурманской области трое заболевших коронавирусом скончались.

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