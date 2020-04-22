В Мурманской области за сутки почти у 100 человек подтвердился Covid-19

В Мурманской области подтверждено 606 случаев заболевания коронавирусом.

На сайте Мурманского оперативного штаба сообщается, что по состоянию на 23.30 22 апреля 451 случай (+84 за сутки) коронавируса зафиксирован в Кольском районе в Белокаменке – среди рабочих подрядной организации "Новатэка".

91 случай – в Кировско-Апатитской агломерации, 23 – в Мурманске, 14 – в Печенгском районе, остальные зараженные выявлены в других поселениях региона.

Также сообщается, что в кардиологическом отделении Мончегорской ЦРБ введён карантин. У медсестры кардиологического отделения выявлен коронавирус.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области трое заболевших коронавирусом скончались.