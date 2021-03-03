В Музыкальном театре Карелии 8 марта будут петь только мужчины

Артисты Музыкального театра Карелии исполнят на концерте, посвященном женскому празднику, популярные русские романсы и песни.

Искренность русского романса как нельзя лучше подходит для поздравления женщин с их любимым праздником", - считает режиссер концерта "Объяснение в любви" Анна Осипенко.

В Музыкальном театре уверены, что романтика романса привлекает всех женщин независимо от возраста. Камерность и интимность, изначально заключенные в лучших образцах этого жанра, дают возможность исполнителям достичь особого контакта с залом. Для задушевной беседы с прекрасными зрительницами режиссер пригласила на сцену только мужские голоса оперной труппы.

Русские романсы и песни "Очи черные", "Только раз", "Душечка", "Я встретил вас", "Коробейники", "Гори, гори, моя звезда" и многие другие прозвучат в концерте в исполнении Чингиза Кадырова, Павла Назарова, Юрия Заряднова, Максима Аксенова, Александра Ватолкина, Вадима Мокина, Игоря Макарова, Вячеслава Хавренка, Каюма Шодиярова, Сергея Тужика и Александра Дьякова. Задача перед артистами поставлена режиссером так: нужно дать почувствовать каждой зрительнице, что слова любви адресованы именно ей, что в беседку приглашают именно ее, и заветная калитка распахнется только перед ней.

В концерте 8 марта принимает участие симфонический оркестр Музыкального театра. Дирижер - Владимир Кулагин. Несмотря на яркую заявку, все-таки обойтись совсем без женщин "мужскому" праздничному концерту не удастся: примерно половины состава оркестра - это представительницы прекрасного пола.