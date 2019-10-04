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Новости. Общество
18:00, 04 Октября 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин

В МВД Карелии назвали серийные номера, которые чаще всего встречаются на фальшивых купюрах

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Сайт МВД Карелии обнародовал серийные номера, которые чаще всего встречаются на поддельных купюрах номиналом 1 тысяча и 5 тысяч рублей.

За минувшие сутки выявлено 3 факта сбыта фальшивых купюр в Карелии, сообщили в ведомстве.

Полиция напоминает работникам розничной торговли, а также всем жителям республики о бдительности при обращении с наличностью.

Для изъятых фальшивых денежных знаков характерны схожие серии и номера.

Так, для поддельных денежных знаком номиналом 1000 рублей:
СЭ № 40530ХХ, БЗ № 29372ХХ, БК № 27425ХХ, БК № 87122ХХ, ВЯ № 47567ХХ, ОП № 910025ХХ, две последние цифры меняются.

Для 5000 – АБ № 57935ХХ, АК № 33975ХХ, АК № 73935ХХ, БА № 38769ХХ, БА № 6976910, ВМ № 38847ХХ, ВМ № 47847ХХ, ЗБ № 53936ХХ, две последние цифры меняются.

В случае предъявления к оплате указанных денежных купюр необходимо:
1) денежный знак покупателю НЕ ВОЗВРАЩАТЬ
2) обратить внимание на внешний вид, особые приметы данного лица(лиц), номер автомобиля на котором он передвигается
3) под предлогом размена купюры попросить покупателя подождать и сообщить о случившемся в полицию.

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