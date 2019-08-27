В МВД Карелии призвали не обращаться к посредникам по вопросам миграции

Подразделения по вопросам миграции в Петрозаводске и районах республики не сотрудничают с какими-либо коммерческими организациями или частными лицами, сообщили в МВД Карелии.

Подобные фирмы никакого отношения к управлению по вопросам миграции не имеют, в процессе предоставления государственных услуг они не участвуют.

Обращаясь к посредникам Вы:

- платите за то, что можете сделать сами;



- платите за то, что для вас сделают бесплатно работники государственных учреждений;



- рискуете получить отказ в предоставлении государственной услуги и стать нарушителем из-за ошибок, допущенных посредником.



Информация о порядке предоставления услуг, перечни необходимых документов, образцы заполнения заявлений размещены на стендах и в информационных системах всех подразделений, а также на официальном сайте МВД Карелии. (



Необходимые бланки заявлений в случае непосредственного обращения в подразделение выдаются бесплатно, а при обращении в МФЦ или через Единый портал государственных услуг - заявление вам сформируют и распечатают сотрудники Многофункционального центра или подразделения по вопросам миграции.