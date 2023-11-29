В МВД Карелии рассказали, чем занимаются на досуге сотрудники полиции

Сотрудники полиции приняли участие в творческом конкурсе и раскрыли многогранный потенциал.

Конкурс под названием «И мастерство, и вдохновенье…» в МВД Карелии проводился впервые. Условия конкурса давали полную свободу участникам в выборе техники, а также в масштабе и фантазии при изготовлении работ.

Как рассказали в ведомстве, в конкурсе приняли участие 29 мастеров, которые в 11 номинациях представили 70 работ из различных материалов.

Среди сотрудников и ветеранов службы оказалось немало тех, кто владеет приемами живописи и увлекается алмазной вышивкой, отметили в пресс-службе МВД Карелии.

Жюри оценило удивительные мягкие игрушки техника по учёту Ольги Ютиной, а также предметы декоративно-прикладного искусства, изготовленные сотрудниками полиции Кондопожского, Прионежского, Питкярантского районов, Костомукши и Петрозаводска.

Оказалось, что в свободное от службы время они увлекаются росписью и резьбой по дереву, вышивкой бисером, валянием, изготовлением изделий из кожи и стекла. Жюри отметило результаты творчества ветеранов МВД Ольги Кузьминой и Юрия Потапова.

Многие представители полицейских профессий раскрыли многогранный творческий потенциал и при демонстрации своих достижений предстали с необычной стороны, рассказали в пресс-службе МВД Карелии.